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Дівчинка, яку під Луцьком покусав пес, розповіла, як усе сталося. ВІДЕО

Дівчинка, яку під Луцьком покусав пес, розповіла, як усе сталося. ВІДЕО
У селі Зміїнець собака, що зірвався з прив’язі, покусав 8-річну дівчинку. Усе сталося ввечері 25 червня.

Очевидці розповіли, що агресивний пес бігав вулицями, кидався на перехожих та інших собак. Після цього накинувся на дитину. На місце події люди викликали поліцію та швидку, йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

8-річна дівчинка Юлія Фальчук, яку покусав пес розповідає: “Собака щось шукала, вона почула, що хтось іде, вона подивилась і накинулась на мене.”

Сусідка Оксана Романюк каже, що вона разом з Юлею, своєю дитиною та чоловіком гуляли неподалік дому. Собака, каже, накинувся раптово: “Він просто підбіг до дитини і хапає дитину, все. Ні мене, ні чоловіка – дитину. Я за дитину злякалась”.

Очевидець Олег Бондарук каже, що пес був агресивний і кидався на його собак. Власники собаки навіть не вибачилися за те, що сталося, каже тітка Юлії Олеся Петрук. З її слів, дитина у той момент неабияк перелякалася.

Нині пес, який напередодні покусав дитину, – на прив’язі. Його власник, який не захотів назватися, розповів, що раніше пес увесь час був на ланцюгу.


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Теги: собака, укуси, Зміїнець
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