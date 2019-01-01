Дівчинка, яку під Луцьком покусав пес, розповіла, як усе сталося. ВІДЕО





Очевидці розповіли, що агресивний пес бігав вулицями, кидався на перехожих та інших собак. Після цього накинувся на дитину. На місце події люди викликали поліцію та швидку, йдеться у сюжеті



8-річна дівчинка Юлія Фальчук, яку покусав пес розповідає: “Собака щось шукала, вона почула, що хтось іде, вона подивилась і накинулась на мене.”



Сусідка Оксана Романюк каже, що вона разом з Юлею, своєю дитиною та чоловіком гуляли неподалік дому. Собака, каже, накинувся раптово: “Він просто підбіг до дитини і хапає дитину, все. Ні мене, ні чоловіка – дитину. Я за дитину злякалась”.



Очевидець Олег Бондарук каже, що пес був агресивний і кидався на його собак. Власники собаки навіть не вибачилися за те, що сталося, каже тітка Юлії Олеся Петрук. З її слів, дитина у той момент неабияк перелякалася.



Нині пес, який напередодні покусав дитину, – на прив’язі. Його власник, який не захотів назватися, розповів, що раніше пес увесь час був на ланцюгу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зміїнець собака, що зірвався з прив’язі, покусав 8-річну дівчинку. Усе сталося ввечері 25 червня.Очевидці розповіли, що агресивний пес бігав вулицями, кидався на перехожих та інших собак. Після цього накинувся на дитину. На місце події люди викликали поліцію та швидку, йдеться у сюжеті Суспільного Волині 8-річна дівчинка, яку покусав пес розповідає: “Собака щось шукала, вона почула, що хтось іде, вона подивилась і накинулась на мене.”Сусідкакаже, що вона разом з Юлею, своєю дитиною та чоловіком гуляли неподалік дому. Собака, каже, накинувся раптово: “Він просто підбіг до дитини і хапає дитину, все. Ні мене, ні чоловіка – дитину. Я за дитину злякалась”.Очевидецькаже, що пес був агресивний і кидався на його собак. Власники собаки навіть не вибачилися за те, що сталося, каже тітка Юлії. З її слів, дитина у той момент неабияк перелякалася.Нині пес, який напередодні покусав дитину, – на прив’язі. Його власник, який не захотів назватися, розповів, що раніше пес увесь час був на ланцюгу.

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