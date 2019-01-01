Волинський школяр «виспівав» срібло міжнародного фестивалю

Андрій Ковальський зайняв друге місце на міжнародному диячому фестивалі.



У місті Моршин Львівської області відбувся фінал ХІІІ-го міжнародного фестивалю дитячої творчості «Назустріч мрії», на якому представник Волині виборов 2 місце, - повідомляє



Андрій Ковальський виконав українською мовою християнську пісню Planetshakers-Prophesy.



Учасники фестивалю побували на майстер-класах Євгена Хмари, Odara, М’ята, Анни Клюшніченко, Андріса Капіньша, а також приємним сюрпризом став сольний концерт співачки М’яти, який діти відвідали в Трускавці.



«Мене особисто похвалив Євген Хмара і як маленький подарунок пообіцяв наступного року акомпанувати мені. Також почув приємні коментарі від Світлани Тарабарової. Наступного року я братиму участь не як конкурсант, а як гість та старий друг фестивалю», – розповів Андрій.

Хлопець дякує всім, хто в нього вірить та підтримує, а також депутату міської ради Миколі Троцюта асоціації Child.ua, яка вже 13 років організовує цей фестиваль та інші соціальні проекти.

Благодійний фестиваль проходить за підтримки Асоціації міжнародних та всеукраїнських громадських організацій «CHILD.UA» на чолі із президентом Євгенією Тимошенко, у ньому беруть участь діти соціально незахищених категорій, передусім, діти із шкіл-інтернатів, діти із родин переселенців, а також діти із інвалідністю.



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