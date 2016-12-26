В Україні заборонили три відомі антисептики





Зокрема, рішенням від 25 червня, заборонили по одній серії "Спирту етилового" українських виробників, а також серію "Септил плюсу", - повідомляє



Мова йде про препарат "Спирт Етиловий" 96%, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах скляних, серії 010318. Виробником ліків є ПрАТ "Біолік", Україна.



Заборону встановили через те, що серія препарату не відповідає за показниками"Відносна густина", "Оптична густина", "Об'єм вмісту упаковки".



Під заборону потрапив "Спирт етиловий" 96%, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах серії 010715. Виробник – ТзОВ "Виробнича фармацевтична компанія "Біо-Фарма ЛТД", Україна.



Серію ліків заборонили через негативні результати дослідження.



Держлікслужба також заборонила лікарський засіб "Септил плюс", розчин 96 % по 100 мл у флаконах серії 40218. Заборону на серію ліків ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика" (Україна) встановили через негативні результати лабораторних досліджень.



Препарати застосовують для дезінфекції шкіри рук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила три відомі антисептики.Зокрема, рішенням від 25 червня, заборонили по одній серії "Спирту етилового" українських виробників, а також серію "Септил плюсу", - повідомляє Канал24 Мова йде про препарат "Спирт Етиловий" 96%, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах скляних, серії 010318. Виробником ліків є ПрАТ "Біолік", Україна.Заборону встановили через те, що серія препарату не відповідає за показниками"Відносна густина", "Оптична густина", "Об'єм вмісту упаковки".Під заборону потрапив "Спирт етиловий" 96%, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах серії 010715. Виробник – ТзОВ "Виробнича фармацевтична компанія "Біо-Фарма ЛТД", Україна.Серію ліків заборонили через негативні результати дослідження.Держлікслужба також заборонила лікарський засіб "Септил плюс", розчин 96 % по 100 мл у флаконах серії 40218. Заборону на серію ліків ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика" (Україна) встановили через негативні результати лабораторних досліджень.Препарати застосовують для дезінфекції шкіри рук.

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