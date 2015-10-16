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У Луцьку розгорнули велетенський кримськотатарський прапор

У Луцьку розгорнули велетенський кримськотатарський прапор
На Театральному майдані Луцька розгорнули блакитний кримськотатарський прапор із золотим гербом.

Стяг розміром 45 на 6 метрів розгорнули активісти громадської організації «Кримські татари», - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Як розповів президент благодійного фонду «Мій Крим» Редван Зекір’яєв, ініціатива прийшла рік тому.
У Луцьку розгорнули велетенський кримськотатарський прапор

«Шили в мене вдома. Почали 2 червня, за 10 днів пошили. Прапор- це частинка моєї батьківщини», - каже чоловік.

Голова ГО «Кримські татари Волині» Сервер Зейнідінов, зазначив, що організатори акції хочуть зараз звернути увагу на те, що в Криму триває окупація, репресії проти кримчан, проукраїнських сил і показати, що прапор - це символ спротиву в Криму.
У Луцьку розгорнули велетенський кримськотатарський прапор


На акції було багато лучан. Жителька обласного центру Волині Христина Клітюк каже, що прийшла, щоб підтримати переселенців і виявити свою солідарність.
У Луцьку розгорнули велетенський кримськотатарський прапор


«Я прийшла підтримати кримських татар. Був такий час, що моїх рідних вивезли в 1946 році, нікого не залишалося, мамі було 9 років, лишилася сама, я їм співчуваю», - розповідає інша лучанка Дар`я Нагорнюк.
У Луцьку розгорнули велетенський кримськотатарський прапор


У День свого стяга кримські татари пригощали лучан стравами національної кухні.

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Теги: Луцьк, кримські татари
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