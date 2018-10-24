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У мами волинянина, якому робили пересадку кісткового мозку, виявили онкозахворювання

У мами волинянина, якому робили пересадку кісткового мозку, виявили онкозахворювання
Родина Андрія Нестерука, якому робили пересадку кісткового мозку, просить небайдужих людей допомогти з лікуванням матері хлопця.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Мар`яна Нестерук.

У дописі дівчини йдеться, що минуло півроку з моменту трансплантації і Андрій почувається добре. Проте, біда не приходить одна.

«Після нашого приїзду з Туреччини мама пройшла обстеження в Рівному, а потім в Мінську. Висновок: рецидив онкологічного захворювання. Протягом цього часу (травень-червень) в Білорусії вона пройшла два курси хіміотерапії. Наступним кроком буде повторне обстеження для визначення динаміки і подальшого лікування. Наша боротьба продовжується! Один курс хіміотерапії коштує 800 доларів, скільки їх буде потрібно лікарі визначать з обстеження», - пише Мар`яна Нестерук.
У мами волинянина, якому робили пересадку кісткового мозку, виявили онкозахворювання


За лікування Андрія в Туреччині родина боргує 50 000 доларів, ліки на період травень-серпень коштували маже 15000 лір (приблизно 3000 доларів; придбали не всі ліки), в серпні потрібне планове обстеження і корекція в прийомі ліків в Стамбульській клініці – це приблизно 2000 доларів).
У мами волинянина, якому робили пересадку кісткового мозку, виявили онкозахворювання


«Хіміотерапія мами - кожні три тижні – 800 доларів, в липні обстеження для визначення подальшого лікування – це приблизно 1000 доларів. Величезні кошти», - йдеться у дописі.

З кінця травня родина зібрала 2,5 тисячі доларів. Також зверталися за допомогою до можновладців, політиків, але позитивного результату це не дало. Дівчина дякує людям, які допомагали з лікуванням Андрія і додає: «Нам доля викинула новий виклик в боротьбі за життя – будь ласка, підтримайте нас!»

Контактні телефони: Viber: +38 066 732 31 45 (Мар’яна),
+38 098 915 18 19 (мама, Ніна Петрівна)

Картка ПриватБанку
5168 7573 7666 1296 (Нестерук Ніна Петрівна)

Нагадаємо, у грудні минулого року волинянину Андрію Нестеруку успішно провели трансплатнацію кісткового мозку в стамбульській клініці.

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Теги: Андрій Нестерук, Волинь
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