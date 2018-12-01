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Росія назвала умови, за яких полонені українські моряки повернуться додому

Росія назвала умови, за яких полонені українські моряки повернуться додому
Російська Федерація готова передати Україні захоплених моряків, якщо Київ дасть гарантії їх кримінального переслідування за російськими законами.

Про це повідомляє "Газета ua".
МЗС України отримав ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації з пропозицією, щоб Україна дала письмові гарантії продовження кримінального переслідування моряків "відповідно до російського законодавства".

"Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною і Росією по імунітету військових кораблів. Про це українська сторона вже проінформувала Міжнародний трибунал з морського права. У зв'язку з цим вимагаємо від Росії без будь-яких подальших умов виконати Наказ Міжнародного трибуналу по морського права і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків", - йдеться в повідомленні.

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Теги: моряки, полон, Україна, Росія
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