Росія назвала умови, за яких полонені українські моряки повернуться додому





Про це повідомляє

МЗС України отримав ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації з пропозицією, щоб Україна дала письмові гарантії продовження кримінального переслідування моряків "відповідно до російського законодавства".



"Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною і Росією по імунітету військових кораблів. Про це українська сторона вже проінформувала Міжнародний трибунал з морського права. У зв'язку з цим вимагаємо від Росії без будь-яких подальших умов виконати Наказ Міжнародного трибуналу по морського права і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російська Федерація готова передати Україні захоплених моряків, якщо Київ дасть гарантії їх кримінального переслідування за російськими законами.Про це повідомляє "Газета ua". МЗС України отримав ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації з пропозицією, щоб Україна дала письмові гарантії продовження кримінального переслідування моряків "відповідно до російського законодавства"."Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною і Росією по імунітету військових кораблів. Про це українська сторона вже проінформувала Міжнародний трибунал з морського права. У зв'язку з цим вимагаємо від Росії без будь-яких подальших умов виконати Наказ Міжнародного трибуналу по морського права і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків", - йдеться в повідомленні.

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