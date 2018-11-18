З ким спарингуватиме «Волинь» влітку

Футболісти «Волині» провели перше тренування в рамках підготовки до нового сезону.Разом з тим – розпочинають свій перший літній передсезонний збір, який пройде у Луцьку та продовжиться до 6 липня, - повідомляє прес-служба клубу.Того ж дня команда вирушить на другий збір на Закарпаття – як і торік команда зупиниться у готельному комплексі «Камелот» і пробуде там до 19 липня.У рамках зборів «Волинь» запланувала п’ять спарингів. 1 липня підопічнізіграють із рівненським «Вересом». Матч відбудеться у Луцьку на стадіоні «Авангард». Час початку поки уточнюється. 6 липня на шляху на другий збір команда зупиниться у Моршині, де зіграє контрольний матч із «Калушем». 11 липня, як і торік, «Волинь» планує поїхати на виїзний спаринг до Угорщини та знову зустрітися із командою «Балмазуйварош Спорт» - по цьому матчу «Хрестоносці» ще чекають підтвердження клубу-господаря. Ще один контрольний матч наша команда проведе 14 липня – суперник поки уточнюється. А 19 липня «Волинь» завершить передсезонні збори матчем проти ФК «Львова».