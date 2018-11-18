Юні «хрестоносці» - переможці двох міжнародних турнірів

Команда «Волинь» U-11 тріумфувала на двох міжнародних турнірах.Спочатку підопічні Володимира Дикого поїхали до Бреста, де протягом 11-13 червня брали участь у змаганнях своєї вікової групи, присвячених 1000-річчю славетного білоруського міста, - повідомляє прес-служба ФК «Волинь».Юні «хрестоносці» заявилися на турнір двома командами. Так, команда «Волинь-1» протягом змагань перемогла брестський «Рух» (3:1), «Волинь-2» (2:0), поступилася команді «ЦОР-1» з Бреста (0:5), однак у вирішальних протистояннях переграла «ДЮСШ Барановичі» (4:1) та місцевий «ЦОР-2» (2:1), завдяки чому посіла першу сходинку на змаганнях! «Волинь-2» завершила турнір на четвертій сходинці.А 22-23 червня командагостювала у Ковелі, де також відбувалися міжнародні змагання. Юні «Хрестоносці» ураганом пронеслися по груповому етапу: перемоги над київським «Локомотивом-2» (5:0), польською «Вікторією» (14:0), ковельською ДЮСШ (3:1) та командою «Хелм» (2:0). У півфіналі змагань гравці «Волині» здолали ровесників із ФЦ «Ковеля-Волині» (2:0), а у фіналі знову переграли «Хелм» (1:0). Таким чином, підопічні одного із найкращих бомбардирів «Волині» в історії протягом двох тижнів тріумфували на двох турнірах.За підсумками ковельських змагань гравців «Волині» також відзначили індивідуально:став кращим захисником турніру, а– кращим гравцем усього турніру.