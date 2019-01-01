Волинські хірурги видалили надзвичайно великі пухлини. ФОТО 18+

Ковельські медики рятують життя пацієнтам з усієї України. Сьогодні вони видалили дві пухлини.Лікарі підбили підсумки операційного дня в Центрі Ендоурології Ковельського МТМО, - йдеться у повідомленні на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.«Прооперовані 2 пацієнта з різних куточків України, з великими, надзвичайно складними пухлинами нирки та пухлиною позаочеревинного простору», - йдеться у повідомленні.У першому випадку операція тривала годину і двадцять хвилин. Пацієнту проводили радикальну нефректомію (операція з видалення нирки, - прим.авт.) Під час операції медики також видалили пухлину вагою 2 кілограми.Другому пацієнту видаляли пухлину позаочеревинного простору. Операція тривала годину і 40 хвилин. Маса пухлини – 1,5 кілограма.«Пухлини видалені повністю й відправлені на патогістологічне дослідження. Бригада супер потужних фахівців –– Ви супер МОЛОДЦІ», - йдеться у дописі.