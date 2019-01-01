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Волинські хірурги видалили надзвичайно великі пухлини. ФОТО 18+

Волинські хірурги видалили надзвичайно великі пухлини. ФОТО 18+
Ковельські медики рятують життя пацієнтам з усієї України. Сьогодні вони видалили дві пухлини.

Лікарі підбили підсумки операційного дня в Центрі Ендоурології Ковельського МТМО, - йдеться у повідомленні на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.

«Прооперовані 2 пацієнта з різних куточків України, з великими, надзвичайно складними пухлинами нирки та пухлиною позаочеревинного простору», - йдеться у повідомленні.

У першому випадку операція тривала годину і двадцять хвилин. Пацієнту проводили радикальну нефректомію (операція з видалення нирки, - прим.авт.) Під час операції медики також видалили пухлину вагою 2 кілограми.

Другому пацієнту видаляли пухлину позаочеревинного простору. Операція тривала годину і 40 хвилин. Маса пухлини – 1,5 кілограма.
«Пухлини видалені повністю й відправлені на патогістологічне дослідження. Бригада супер потужних фахівців – Дмитрів В.Я., Самчук О.О., Валецький Р.Ю., Зубок М.О., Мазурок С.М., Голик Ю.І., Антонюк Р. М., Овечко М.Є., Шум О.П. – Ви супер МОЛОДЦІ», - йдеться у дописі.



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Теги: медицина, Ковель Волинь
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