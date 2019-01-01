Волинські хірурги видалили надзвичайно великі пухлини. ФОТО 18+
Сьогодні, 08:04
Ковельські медики рятують життя пацієнтам з усієї України. Сьогодні вони видалили дві пухлини.
Лікарі підбили підсумки операційного дня в Центрі Ендоурології Ковельського МТМО, - йдеться у повідомленні на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.
«Прооперовані 2 пацієнта з різних куточків України, з великими, надзвичайно складними пухлинами нирки та пухлиною позаочеревинного простору», - йдеться у повідомленні.
У першому випадку операція тривала годину і двадцять хвилин. Пацієнту проводили радикальну нефректомію (операція з видалення нирки, - прим.авт.) Під час операції медики також видалили пухлину вагою 2 кілограми.
Другому пацієнту видаляли пухлину позаочеревинного простору. Операція тривала годину і 40 хвилин. Маса пухлини – 1,5 кілограма.
«Пухлини видалені повністю й відправлені на патогістологічне дослідження. Бригада супер потужних фахівців – Дмитрів В.Я., Самчук О.О., Валецький Р.Ю., Зубок М.О., Мазурок С.М., Голик Ю.І., Антонюк Р. М., Овечко М.Є., Шум О.П. – Ви супер МОЛОДЦІ», - йдеться у дописі.
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Лікарі підбили підсумки операційного дня в Центрі Ендоурології Ковельського МТМО, - йдеться у повідомленні на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.
«Прооперовані 2 пацієнта з різних куточків України, з великими, надзвичайно складними пухлинами нирки та пухлиною позаочеревинного простору», - йдеться у повідомленні.
У першому випадку операція тривала годину і двадцять хвилин. Пацієнту проводили радикальну нефректомію (операція з видалення нирки, - прим.авт.) Під час операції медики також видалили пухлину вагою 2 кілограми.
Другому пацієнту видаляли пухлину позаочеревинного простору. Операція тривала годину і 40 хвилин. Маса пухлини – 1,5 кілограма.
«Пухлини видалені повністю й відправлені на патогістологічне дослідження. Бригада супер потужних фахівців – Дмитрів В.Я., Самчук О.О., Валецький Р.Ю., Зубок М.О., Мазурок С.М., Голик Ю.І., Антонюк Р. М., Овечко М.Є., Шум О.П. – Ви супер МОЛОДЦІ», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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