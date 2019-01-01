Дніпро отруїли: в головній річці країни масово гине риба

На Черкащині у річці Дніпро масово гине риба.Жителі Канева помітили сотні мертвих рибин та раків не лише у водоймі, а й на узбережжі, - йдеться в сюжеті ТСН."Страшно було заходити. Були люди, які купалися, але мені було страшно", - розповіла жителька міста. Напередодні вона разом із чоловіком та дитиною вирішили поїхати на відпочинок до Дніпра, але ні зайти у воду, ні навіть посидіти біля річки так і не.Жителі Канева помітили у річці сотні дохлих рибин та раків - вони не лише у водоймі, а й на узбережжі. Через розголос перевірити Дніпро узялись рибінспектори та екологи.Фахівці поміряли температуру води, вміст у ній кисню та взяли рідину на експертизу.Після того, як експерти виміряли в кількох точках рівень кисню, вони переконані: Дніпро отруїли. "Я думаю, що не причина кисень, не причина синьо-зелені водорості – або це якийсь скид, або хімічна речовина. Це на мою думку", - каже заступник керівника відділу охорони водних біоресурсів ЧеркащиниНайімовірніше, шкідливі речовини скинули у воду на Київщині, але дізнатися, яка саме речовина потрапила у воду, фахівці зможуть лише через кілька днів. Проте навіть тоді знайти винного і покарати за завдані природі збитки буде практично неможливо. Тим часом відпочивальникам найближчим часом радять не рибалити та не купатися у Дніпрі на Черкащині.