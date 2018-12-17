Лучани просять відновити «розбомблену» пішохідну доріжку. ФОТО

Жителі однієї з вулиць Луцька скаржаться на відсутність пішохідної доріжки.Про це написавна платформі Відкрите місто.Йдеться про вулицю Єршова, 9Б. Тут ще минулого року комунальники зруйнували доріжку під час прокладання комунікацій.«До цього часу ще не відновлена. Також по всій довжині зруйновані поребрики і під час дощу залишки доріжки заливає землею і глиною. Прохання змусити підрядників відновити благоустрій», - йдеться у повідомленні.