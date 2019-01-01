На Україну суне потужний циклон
Сьогодні, 05:46
З 27 червня в Україну приходить циклон Otto. Принесе похолодання з дощами, грозою та сильним вітром.
Про це повідомляє «Газета.ua», посилаючись на синоптика Наталію Діденко.
"Циклон Otto, який рухається з Балтії, тягне за собою ще й купу "родичів". Уздовж його атмосферного фронту, який якраз завтра прийде в Україну, очікуються дощі й грози та інші метеорологічні явища", - повідомила вона.
Циклон створює температурний контраст, і в окремих районах його проходження можливі сильні зливи, град і шквали.
"27 червня грозові дощі пройдуть у західних і північних областях України, а в другій половині дня місцями в центральній частині та в Одеській області. На сході, на значній частині півдня переважатиме суха погода", - зазначила синоптик.
Також вона попередила про погіршення самопочуття у зв'язку з температурними змінами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє «Газета.ua», посилаючись на синоптика Наталію Діденко.
"Циклон Otto, який рухається з Балтії, тягне за собою ще й купу "родичів". Уздовж його атмосферного фронту, який якраз завтра прийде в Україну, очікуються дощі й грози та інші метеорологічні явища", - повідомила вона.
Циклон створює температурний контраст, і в окремих районах його проходження можливі сильні зливи, град і шквали.
"27 червня грозові дощі пройдуть у західних і північних областях України, а в другій половині дня місцями в центральній частині та в Одеській області. На сході, на значній частині півдня переважатиме суха погода", - зазначила синоптик.
Також вона попередила про погіршення самопочуття у зв'язку з температурними змінами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Юні «хрестоносці» - переможці двох міжнародних турнірів
Сьогодні, 06:58
На Україну суне потужний циклон
Сьогодні, 05:46
Лучани просять відновити «розбомблену» пішохідну доріжку. ФОТО
Сьогодні, 04:37
Дніпро отруїли: в головній річці країни масово гине риба
Сьогодні, 03:45
В Україні заборонили три відомі антисептики
Сьогодні, 02:42