На Україну суне потужний циклон





Про це повідомляє Наталію Діденко.



"Циклон Otto, який рухається з Балтії, тягне за собою ще й купу "родичів". Уздовж його атмосферного фронту, який якраз завтра прийде в Україну, очікуються дощі й грози та інші метеорологічні явища", - повідомила вона.



Циклон створює температурний контраст, і в окремих районах його проходження можливі сильні зливи, град і шквали.



"27 червня грозові дощі пройдуть у західних і північних областях України, а в другій половині дня місцями в центральній частині та в Одеській області. На сході, на значній частині півдня переважатиме суха погода", - зазначила синоптик.



Також вона попередила про погіршення самопочуття у зв'язку з температурними змінами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 27 червня в Україну приходить циклон Otto. Принесе похолодання з дощами, грозою та сильним вітром.Про це повідомляє «Газета.ua» , посилаючись на синоптика"Циклон Otto, який рухається з Балтії, тягне за собою ще й купу "родичів". Уздовж його атмосферного фронту, який якраз завтра прийде в Україну, очікуються дощі й грози та інші метеорологічні явища", - повідомила вона.Циклон створює температурний контраст, і в окремих районах його проходження можливі сильні зливи, град і шквали."27 червня грозові дощі пройдуть у західних і північних областях України, а в другій половині дня місцями в центральній частині та в Одеській області. На сході, на значній частині півдня переважатиме суха погода", - зазначила синоптик.Також вона попередила про погіршення самопочуття у зв'язку з температурними змінами.

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