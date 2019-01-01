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На Україну суне потужний циклон

На Україну суне потужний циклон
З 27 червня в Україну приходить циклон Otto. Принесе похолодання з дощами, грозою та сильним вітром.

Про це повідомляє «Газета.ua», посилаючись на синоптика Наталію Діденко.

"Циклон Otto, який рухається з Балтії, тягне за собою ще й купу "родичів". Уздовж його атмосферного фронту, який якраз завтра прийде в Україну, очікуються дощі й грози та інші метеорологічні явища", - повідомила вона.

Циклон створює температурний контраст, і в окремих районах його проходження можливі сильні зливи, град і шквали.

"27 червня грозові дощі пройдуть у західних і північних областях України, а в другій половині дня місцями в центральній частині та в Одеській області. На сході, на значній частині півдня переважатиме суха погода", - зазначила синоптик.

Також вона попередила про погіршення самопочуття у зв'язку з температурними змінами.


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Теги: погода
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