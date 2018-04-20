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У луцькій лікарні жінці видалили величезну 4-кілограмову пухлину. ФОТО 18+

У луцькій лікарні жінці видалили величезну 4-кілограмову пухлину. ФОТО 18+
21-річній жінці, яка звернулась до луцької лікарні зі скаргами на те, що у неї збільшився живіт, видалили пухлину.

Виглядала як жінка з доношеною вагітністю. Інших скарг не було, – повідомили на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у Facebook.

«Зробивши обстеження виявили велику пухлину у яєчнику, молоду жінку успішно прооперували. Новооутворення важило 4,5 кілограми. Післяопераційний період пройшов без ускладнень, – розповіла лікар відділення ургентної гінекології Алла Воробей, – і жінку швидко виписали додому. Пухлина виявилась не злоякісною».

Лікар акушер-гінеколог Алла Воробей радить жінкам турбуватись про своє здоров'я і відвідувати гінеколога кожних півроку. При найменших болях чи дискомфорті радять одразу звертатися у лікарню.

У луцькій лікарні жінці видалили величезну 4-кілограмову пухлину. ФОТО 18+
У луцькій лікарні жінці видалили величезну 4-кілограмову пухлину. ФОТО 18+
У луцькій лікарні жінці видалили величезну 4-кілограмову пухлину. ФОТО 18+
У луцькій лікарні жінці видалили величезну 4-кілограмову пухлину. ФОТО 18+

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Теги: медик, Волинь, пухлина, Луцьк
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