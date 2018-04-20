У луцькій лікарні жінці видалили величезну 4-кілограмову пухлину. ФОТО 18+

21-річній жінці, яка звернулась до луцької лікарні зі скаргами на те, що у неї збільшився живіт, видалили пухлину.Виглядала як жінка з доношеною вагітністю. Інших скарг не було, – повідомили на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у Facebook.«Зробивши обстеження виявили велику пухлину у яєчнику, молоду жінку успішно прооперували. Новооутворення важило 4,5 кілограми. Післяопераційний період пройшов без ускладнень, – розповіла лікар відділення ургентної гінекології, – і жінку швидко виписали додому. Пухлина виявилась не злоякісною».Лікар акушер-гінеколог Алла Воробей радить жінкам турбуватись про своє здоров'я і відвідувати гінеколога кожних півроку. При найменших болях чи дискомфорті радять одразу звертатися у лікарню.