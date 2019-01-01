Курс валют у Луцьку на 27 червня





Євро при купівлі становить - 29.366, продажу - 29.941.



Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.421.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.600, продаж - 7.089.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.982, а продаж - 26.344.Євро при купівлі становить - 29.366, продажу - 29.941.Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.421.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.600, продаж - 7.089.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію