У Луцьку муніципали карали «автохамів». ФОТО
Сьогодні, 09:11
У Луцьку працівники муніципальної варти складали протоколи на порушників правил паркування.
Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти у Facebook.
14 протоколів про адміністративні правопорушення були складені інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на водіїв, які розмістили свої транспортні засоби на зелених насадженнях та тротуарах, чим порушили ст.152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.
Матеріали будуть направлені до розгляду адміністративними комісіями при виконавчих комітетах рад населених пунктів. Штраф за вищевказане порушення від 340 до 1360 гривень.
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Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти у Facebook.
14 протоколів про адміністративні правопорушення були складені інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на водіїв, які розмістили свої транспортні засоби на зелених насадженнях та тротуарах, чим порушили ст.152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.
Матеріали будуть направлені до розгляду адміністративними комісіями при виконавчих комітетах рад населених пунктів. Штраф за вищевказане порушення від 340 до 1360 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
ЗРОБІТЬ парковки спочатку! Яскравий приклад - Перемоги, 21 і Привокзальна 1-3, на Привокзальній двір при ремонті розширили, на Перемоги - проїзд рівно шириною в одну машину, як поставити на асфальті - не пройде і не проїде ніхто, то як людям бути???
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