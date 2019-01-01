Волинські медики виїхали на майже 350 викликів за добу





Лікар-консультантом прийняв та проаналізував 86 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 122 особи.



За добу здійснили виїздів:



4 – з приводу гострого коронарного синдрому;

3 – з приводу ДТП;

5 – з приводу кримінальний травматизм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 26 червня 2019 року в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 404 звернення, здійснили 342 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, з них 13 – безрезультатні.Лікар-консультантом прийняв та проаналізував 86 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 122 особи.За добу здійснили виїздів:4 – з приводу гострого коронарного синдрому;3 – з приводу ДТП;5 – з приводу кримінальний травматизм.

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