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Волинські медики виїхали на майже 350 викликів за добу

Волинські медики виїхали на майже 350 викликів за добу
За добу 26 червня 2019 року в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 404 звернення, здійснили 342 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, з них 13 – безрезультатні.

Лікар-консультантом прийняв та проаналізував 86 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 122 особи.

За добу здійснили виїздів:

4 – з приводу гострого коронарного синдрому;
3 – з приводу ДТП;
5 – з приводу кримінальний травматизм.

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Теги: медик, Волинь
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