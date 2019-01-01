Волинські медики виїхали на майже 350 викликів за добу
Сьогодні, 09:17
За добу 26 червня 2019 року в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 404 звернення, здійснили 342 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, з них 13 – безрезультатні.
Лікар-консультантом прийняв та проаналізував 86 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 122 особи.
За добу здійснили виїздів:
4 – з приводу гострого коронарного синдрому;
3 – з приводу ДТП;
5 – з приводу кримінальний травматизм.
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Лікар-консультантом прийняв та проаналізував 86 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 122 особи.
За добу здійснили виїздів:
4 – з приводу гострого коронарного синдрому;
3 – з приводу ДТП;
5 – з приводу кримінальний травматизм.
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