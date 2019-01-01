Град і шквали: українців попереджають про погіршення погоди





Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.



"За даними УкрГідрометцентру, 27 червня вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей грози, в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителів заходу, півночі та більшості центральних областей України попередили про погіршення погодних умов у четвер, 27 червня.Про це повідомляє прес-служба ДСНС України."За даними УкрГідрометцентру, 27 червня вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей грози, в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.

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