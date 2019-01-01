Град і шквали: українців попереджають про погіршення погоди
Сьогодні, 09:43
Жителів заходу, півночі та більшості центральних областей України попередили про погіршення погодних умов у четвер, 27 червня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 27 червня вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей грози, в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 27 червня вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей грози, в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
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