Через укус змії 28-річний чоловік потрапив до реанімації
Сьогодні, 09:56
Учора, 26 червня, на Прикарпатті через укус змії 28-річний чоловік потрапив до лікарні.
Про це інформує управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, - пише видання Прикарпаття.
Так, від чергової медсестри Косівської центральної районної лікарні поступило повідомлення про те, що у вечірній час в реанімаційне відділення доставили чоловіка.
28-річний чоловік, житель села Пістинь, потрапив до лікувального закладу із діагнозом – укус змії у ліву нижню кінцівку. Наразі стан потерпілого задовільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, - пише видання Прикарпаття.
Так, від чергової медсестри Косівської центральної районної лікарні поступило повідомлення про те, що у вечірній час в реанімаційне відділення доставили чоловіка.
28-річний чоловік, житель села Пістинь, потрапив до лікувального закладу із діагнозом – укус змії у ліву нижню кінцівку. Наразі стан потерпілого задовільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
За що ж його так жінка вкусила?
Останні новини
Через укус змії 28-річний чоловік потрапив до реанімації
Сьогодні, 09:56
Град і шквали: українців попереджають про погіршення погоди
Сьогодні, 09:43
Волинські медики виїхали на майже 350 викликів за добу
Сьогодні, 09:17