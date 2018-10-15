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Через укус змії 28-річний чоловік потрапив до реанімації

Через укус змії 28-річний чоловік потрапив до реанімації
Учора, 26 червня, на Прикарпатті через укус змії 28-річний чоловік потрапив до лікарні.

Про це інформує управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, - пише видання Прикарпаття.

Так, від чергової медсестри Косівської центральної районної лікарні поступило повідомлення про те, що у вечірній час в реанімаційне відділення доставили чоловіка.

28-річний чоловік, житель села Пістинь, потрапив до лікувального закладу із діагнозом – укус змії у ліву нижню кінцівку. Наразі стан потерпілого задовільний.

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Теги: змія, укус
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