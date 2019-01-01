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Поблизу Луцька облаштовують нову відпочинкову зону. ФОТО

Поблизу Луцька облаштовують нову відпочинкову зону. ФОТО
У Луцькому районі облаштовують зону відпочинку.

Про це у Facebook написала голова Княгининівської громади Олена Твердохліб.

"Ініціативу облаштування відпочинкових зон на водоймах громади підтримали і жителі смт Рокині. Особлива подяка Василю Мішко за ідею та втілення в життя", - йдеться у повідомлені.

Поблизу Луцька облаштовують нову відпочинкову зону. ФОТО
Поблизу Луцька облаштовують нову відпочинкову зону. ФОТО
Поблизу Луцька облаштовують нову відпочинкову зону. ФОТО
Поблизу Луцька облаштовують нову відпочинкову зону. ФОТО

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Теги: відпочинок, зона
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