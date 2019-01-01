Поблизу Луцька облаштовують нову відпочинкову зону. ФОТО
Сьогодні, 10:12
У Луцькому районі облаштовують зону відпочинку.
Про це у Facebook написала голова Княгининівської громади Олена Твердохліб.
"Ініціативу облаштування відпочинкових зон на водоймах громади підтримали і жителі смт Рокині. Особлива подяка Василю Мішко за ідею та втілення в життя", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook написала голова Княгининівської громади Олена Твердохліб.
"Ініціативу облаштування відпочинкових зон на водоймах громади підтримали і жителі смт Рокині. Особлива подяка Василю Мішко за ідею та втілення в життя", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Встановили граничну ціну за опалення і гарячу воду для українців
Сьогодні, 10:25
Поблизу Луцька облаштовують нову відпочинкову зону. ФОТО
Сьогодні, 10:12