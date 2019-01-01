Поблизу Луцька облаштовують нову відпочинкову зону. ФОТО





Про це у Facebook написала голова Княгининівської громади Олена Твердохліб.



"Ініціативу облаштування відпочинкових зон на водоймах громади підтримали і жителі смт Рокині. Особлива подяка Василю Мішко за ідею та втілення в життя", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому районі облаштовують зону відпочинку.Про це у Facebook написала голова Княгининівської громади"Ініціативу облаштування відпочинкових зон на водоймах громади підтримали і жителі смт Рокині. Особлива подяказа ідею та втілення в життя", - йдеться у повідомлені.

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