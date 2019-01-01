Тікав від поліцейських та пручався: у Луцьку спіймали грабіжника. ФОТО. ВІДЕО

На вулиці Федорова у Луцьку чоловік вкрав гроші з магазину.Інцидент трапився у ніч на 27 червня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Як розповів інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення, присутній на місці, чоловік підходив під орієнтування про крадіжку грошових коштів з магазину. Відповідно, поліцейські прийняли рішення перевірити чоловіка.Однак той не зреагував і почав тікати в двори по вулиці Кравчука. У лічені секунди його наздогнали та затримали. При затриманні він також чинив опір, зривався з місця, намагаючись побігти. На місце викликали слідчо-оперативну групу.Підозрюваним виявився 21-річний лучанин, який був раніше судимий і нині перебуває під домашнім арештом.На нього склали протокол за ст. 185 КУпАП (злісна непокора правоохоронцям).Причетність до можливого здійснення інших злочинів визначатиме слідство, наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.