Тікав від поліцейських та пручався: у Луцьку спіймали грабіжника. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:37
На вулиці Федорова у Луцьку чоловік вкрав гроші з магазину.
Інцидент трапився у ніч на 27 червня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Як розповів інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення, присутній на місці, чоловік підходив під орієнтування про крадіжку грошових коштів з магазину. Відповідно, поліцейські прийняли рішення перевірити чоловіка.
Однак той не зреагував і почав тікати в двори по вулиці Кравчука. У лічені секунди його наздогнали та затримали. При затриманні він також чинив опір, зривався з місця, намагаючись побігти. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Підозрюваним виявився 21-річний лучанин, який був раніше судимий і нині перебуває під домашнім арештом.
На нього склали протокол за ст. 185 КУпАП (злісна непокора правоохоронцям).
Причетність до можливого здійснення інших злочинів визначатиме слідство, наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
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Інцидент трапився у ніч на 27 червня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Як розповів інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення, присутній на місці, чоловік підходив під орієнтування про крадіжку грошових коштів з магазину. Відповідно, поліцейські прийняли рішення перевірити чоловіка.
Однак той не зреагував і почав тікати в двори по вулиці Кравчука. У лічені секунди його наздогнали та затримали. При затриманні він також чинив опір, зривався з місця, намагаючись побігти. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Підозрюваним виявився 21-річний лучанин, який був раніше судимий і нині перебуває під домашнім арештом.
На нього склали протокол за ст. 185 КУпАП (злісна непокора правоохоронцям).
Причетність до можливого здійснення інших злочинів визначатиме слідство, наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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