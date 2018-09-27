У Ковелі продають дворівневу квартиру за зниженою ціною*
Сьогодні, 11:03
У Ковелі продається дворівнева трикімнатна квартира площею 80,4 квадратів за акційною ціною.
Квартира розташована на верхніх поверхах одного із будинків житлового комплексу «Парковий квартал». Його у Ковелі зводить Будівельна компанія «Інвестор», - інформує Перший.
Що за квартира?
Трикімнатна квартира має загальну площу 80,4 м2. Обидва поверхи мають висоту 2,7 м.
На першому поверсі – кухня 8,4 м2, санвузол 3,9 м2, коридор 8 м2 та вітальня 16,3 м2. На другому – дві спальні 16,3 м2 та 8,4 м2, коридор та санвузол.
На обох поверхах – просторі коридори, площа яких дасть можливість облаштувати сходи і за потреби – гардероб.
З інших переваг дворівненовї квартири: два окремі входи (на кожному поверсі), а також – наявність двох санвузлів та двох лоджій (по 3,6 м2).
У кожній квартирі «Паркового кварталу» – поштукатурені стіни, чистова стяжка, «тепла підлога» на кухні та в санвузлах. Усі комунікації «розведені» по квартирі. Є двоконтурний котел (для опалення та підігріву води) і встановлені радіатори.
Скільки коштує?
Ціна на квартиру – акційна. За умови повної оплати вартість квадратного метра – 11 900 гривень.
Є можливість відтермінування на рік. Перший внесок – 25%, а ціна квадрата при розстрочці – 12 500 гривень.
У «Парковому кварталі» розпочали будівництво ще одного будинку. У ньому – суперумови на перші десять квартир. Можливість розстрочки із першим внеском – лише 10%, плюс – акційні ціни. Цікавить? Переходь за посиланням.
Які переваги «Паркового кварталу»?
«Парковий квартал» – сучасний будівельний комплекс у Ковелі. Він розташований у спальному мікрорайоні «Сільмаш», на вулиці Глібова.
Перший будинок комплексу уже повністю заселений. Другий (у якому продається акційна дворівнева квартира) готується до здачі в експлуатацію.
Територія комплексу огорожена, а на прибудинковій території – сучасний благоустрій із дитячим майданчиком та власним сквером для відпочинку.
Куди звертатися, аби спитати більше чи купити:
Ковель, вул. Театральна, 13, Агенція нерухомості «Будова»
Луцьк, вулиця Коперника, 13 в, відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»
Телефони: 096 030 20 10, 095 667 66 09
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
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Квартира розташована на верхніх поверхах одного із будинків житлового комплексу «Парковий квартал». Його у Ковелі зводить Будівельна компанія «Інвестор», - інформує Перший.
Що за квартира?
Трикімнатна квартира має загальну площу 80,4 м2. Обидва поверхи мають висоту 2,7 м.
На першому поверсі – кухня 8,4 м2, санвузол 3,9 м2, коридор 8 м2 та вітальня 16,3 м2. На другому – дві спальні 16,3 м2 та 8,4 м2, коридор та санвузол.
На обох поверхах – просторі коридори, площа яких дасть можливість облаштувати сходи і за потреби – гардероб.
З інших переваг дворівненовї квартири: два окремі входи (на кожному поверсі), а також – наявність двох санвузлів та двох лоджій (по 3,6 м2).
У кожній квартирі «Паркового кварталу» – поштукатурені стіни, чистова стяжка, «тепла підлога» на кухні та в санвузлах. Усі комунікації «розведені» по квартирі. Є двоконтурний котел (для опалення та підігріву води) і встановлені радіатори.
Скільки коштує?
Ціна на квартиру – акційна. За умови повної оплати вартість квадратного метра – 11 900 гривень.
Є можливість відтермінування на рік. Перший внесок – 25%, а ціна квадрата при розстрочці – 12 500 гривень.
У «Парковому кварталі» розпочали будівництво ще одного будинку. У ньому – суперумови на перші десять квартир. Можливість розстрочки із першим внеском – лише 10%, плюс – акційні ціни. Цікавить? Переходь за посиланням.
Які переваги «Паркового кварталу»?
«Парковий квартал» – сучасний будівельний комплекс у Ковелі. Він розташований у спальному мікрорайоні «Сільмаш», на вулиці Глібова.
Перший будинок комплексу уже повністю заселений. Другий (у якому продається акційна дворівнева квартира) готується до здачі в експлуатацію.
Територія комплексу огорожена, а на прибудинковій території – сучасний благоустрій із дитячим майданчиком та власним сквером для відпочинку.
Куди звертатися, аби спитати більше чи купити:
Ковель, вул. Театральна, 13, Агенція нерухомості «Будова»
Луцьк, вулиця Коперника, 13 в, відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»
Телефони: 096 030 20 10, 095 667 66 09
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
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