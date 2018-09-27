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У Ковелі продають дворівневу квартиру за зниженою ціною*

У Ковелі продають дворівневу квартиру за зниженою ціною*
У Ковелі продається дворівнева трикімнатна квартира площею 80,4 квадратів за акційною ціною.

Квартира розташована на верхніх поверхах одного із будинків житлового комплексу «Парковий квартал». Його у Ковелі зводить Будівельна компанія «Інвестор», - інформує Перший.

Що за квартира?

Трикімнатна квартира має загальну площу 80,4 м2. Обидва поверхи мають висоту 2,7 м.

На першому поверсі – кухня 8,4 м2, санвузол 3,9 м2, коридор 8 м2 та вітальня 16,3 м2. На другому – дві спальні 16,3 м2 та 8,4 м2, коридор та санвузол.

На обох поверхах – просторі коридори, площа яких дасть можливість облаштувати сходи і за потреби – гардероб.

З інших переваг дворівненовї квартири: два окремі входи (на кожному поверсі), а також – наявність двох санвузлів та двох лоджій (по 3,6 м2).

У кожній квартирі «Паркового кварталу» – поштукатурені стіни, чистова стяжка, «тепла підлога» на кухні та в санвузлах. Усі комунікації «розведені» по квартирі. Є двоконтурний котел (для опалення та підігріву води) і встановлені радіатори.
Планування дворівневої квартири
Планування дворівневої квартири

Скільки коштує?

Ціна на квартиру – акційна. За умови повної оплати вартість квадратного метра – 11 900 гривень.

Є можливість відтермінування на рік. Перший внесок – 25%, а ціна квадрата при розстрочці – 12 500 гривень.

У «Парковому кварталі» розпочали будівництво ще одного будинку. У ньому – суперумови на перші десять квартир. Можливість розстрочки із першим внеском – лише 10%, плюс – акційні ціни. Цікавить? Переходь за посиланням.

Які переваги «Паркового кварталу»?

«Парковий квартал» – сучасний будівельний комплекс у Ковелі. Він розташований у спальному мікрорайоні «Сільмаш», на вулиці Глібова.

Перший будинок комплексу уже повністю заселений. Другий (у якому продається акційна дворівнева квартира) готується до здачі в експлуатацію.

Територія комплексу огорожена, а на прибудинковій території – сучасний благоустрій із дитячим майданчиком та власним сквером для відпочинку.

У Ковелі продають дворівневу квартиру за зниженою ціною*
У Ковелі продають дворівневу квартиру за зниженою ціною*
У Ковелі продають дворівневу квартиру за зниженою ціною*



Куди звертатися, аби спитати більше чи купити:

Ковель, вул. Театральна, 13, Агенція нерухомості «Будова»

Луцьк, вулиця Коперника, 13 в, відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»

Телефони: 096 030 20 10, 095 667 66 09

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор, Ковель
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