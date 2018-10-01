Луцький гурт «ФлайzZzа» презентував новий кліп
Сьогодні, 11:00
Луцький гурт «ФлайzZzа» презентував кліп на вже добре відому прихильникам творчості музикантів пісню «Сеньйоріта».
Відео розмістили на ютьюб-каналі TimaFz, - пише Таблоїд Волині.
«Вже більше року гурт «ФлайzZzа» грає «Сеньйоріту» на своїх концертах. Перед тим, як знімати відео на цю пісню, команда вирішила зрозуміти реакцію людей на неї. Флайзюки віддали трек ді-джеям, аби побачити, як гоцають під «шикарну кралю» на танцях. І знаєте, результат перевершив очікування – пісню наспівують, гаряче танцюють та замовляють знову і знову у діджиків». – зізналися музиканти.
Кліп був знятий ще взимку режисером Олексієм Філіровським, нещодавно був закінчений монтаж, і 26 червня «ФлайzZzа» нарешті презентувала новий кліп.
«Ми спробували відзняти міні-комедію на зразок американських, де після «бурхливої ночі» чоловік стає «жінкою» зі всіма «витікаючими наслідками». Гадаємо, нам це вдалось», – додали артисти.
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Відео розмістили на ютьюб-каналі TimaFz, - пише Таблоїд Волині.
«Вже більше року гурт «ФлайzZzа» грає «Сеньйоріту» на своїх концертах. Перед тим, як знімати відео на цю пісню, команда вирішила зрозуміти реакцію людей на неї. Флайзюки віддали трек ді-джеям, аби побачити, як гоцають під «шикарну кралю» на танцях. І знаєте, результат перевершив очікування – пісню наспівують, гаряче танцюють та замовляють знову і знову у діджиків». – зізналися музиканти.
Кліп був знятий ще взимку режисером Олексієм Філіровським, нещодавно був закінчений монтаж, і 26 червня «ФлайzZzа» нарешті презентувала новий кліп.
«Ми спробували відзняти міні-комедію на зразок американських, де після «бурхливої ночі» чоловік стає «жінкою» зі всіма «витікаючими наслідками». Гадаємо, нам це вдалось», – додали артисти.
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