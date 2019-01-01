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Вбила собаку ножем і різала себе: у Луцьку від самогубства врятували неадекватну дівчину. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

Вбила собаку ножем і різала себе: у Луцьку від самогубства врятували неадекватну дівчину. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку патрульні врятували дівчину від самогубства.

Про крики по сусідству до поліції повідомили небайдужі громадяни, - пише патрульна поліція Волині.

На місці події полісмени виявили жінку, яка була агресивною, кидалась на поліцейських, на тілі й одязі мала кров.
В якийсь момент побігла на балкон з криком, що зараз вистрибне. Патрульні миттєво зреагували та запобігли цьому.

Також у помешканні виявили ніж зі слідами крові. Встановили, що жінка ним вбила свого собаку та намагалась порізати собі вени й шию, були відповідні сліди. 23-річну громадянку затримали й доставили до психлікарні.

Ще одне повідомлення про самогубство надійшло приблизно о 1-ій години ночі від меморіалу.

Тут 19-річна дівчина погрожувала, що покінчить з життям. Коли на місце прибули поліцейські й медики, то оглянули та заспокоїли її. Дана інформація не знайшла підтвердження, тож дівчину відпустили додому з 18-річним хлопцем.

Вбила собаку ножем і різала себе: у Луцьку від самогубства врятували неадекватну дівчину. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Вбила собаку ножем і різала себе: у Луцьку від самогубства врятували неадекватну дівчину. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Вбила собаку ножем і різала себе: у Луцьку від самогубства врятували неадекватну дівчину. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО




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Теги: самогубство, Луцьк
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Коментарі 4
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Собаку шкода
Відповісти
дура тупа, хай би себе різала, чого собаку чіпати
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А 299 статтю чому не приписали? Особисто б відвалив би їй по лицю ногою за собаку.
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то собака на неї кинувся з ножем, вона захищалася!
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