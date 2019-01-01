На Волинь приїхав Петро Порошенко. ФОТО
Сьогодні, 13:14
На Волинь завітав експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
Горохів – перше місто, куди прибув Порошенко. У рамках візиту 27 червня він відвідає ще й Ківерці та Луцьк.
Відомо, що на Волині Петро Порошенко має намір представити кандидатів у нардепи від «Європейської Солідарності»: ОВО №20 – Івана Мирку, ОВО №22 – Юрія Моклицю, ОВО №23 – Юрія Сковороду.
Чекаючи екпрезидента, заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець представив команду «ЄС»: блогера Андрія Карпова, заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Наталію Бойко, легендарного комбрига Михайла Забродсього і кандидата від округу №20 Івана Мирку.
«Дуже сподіваюся, що наша команда в парламенті буде продовжувати курс до євроінтергації і не допустити реваншу Росії», - відзначила Наталія Бойко. Вона додала, що усі члени партії відкриті до співпраці та діалогу.
Денис П‘ятигорець сказав, що аби Україна перемогла, потрібно вести потужну інформаційну кампанію проти російської пропаганди. Одним із таких людей є блогер Андрій Карпов, котрий просто з мобільним телефоном став найпопулярнішим в інтернеті. Тепер його ненавидять російські канали і цитують українські, зауважив заступник голови ОДА.
«Я хочу, щоб далі українська замля була нашою, щоб ми не були рабами росіян, щоб вони не називали нас хохлами», - сказав він.
За словами блогера, на жаль, нині в країни можна побачити реванш Росії, зокрема, суди скасовують проукраїнські рішення - про перейменування проспекту Степана Бандери.
Майже о 13-ій годині до горохівчан приїхав Петро Порошенко.
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Горохів – перше місто, куди прибув Порошенко. У рамках візиту 27 червня він відвідає ще й Ківерці та Луцьк.
Відомо, що на Волині Петро Порошенко має намір представити кандидатів у нардепи від «Європейської Солідарності»: ОВО №20 – Івана Мирку, ОВО №22 – Юрія Моклицю, ОВО №23 – Юрія Сковороду.
Чекаючи екпрезидента, заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець представив команду «ЄС»: блогера Андрія Карпова, заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Наталію Бойко, легендарного комбрига Михайла Забродсього і кандидата від округу №20 Івана Мирку.
«Дуже сподіваюся, що наша команда в парламенті буде продовжувати курс до євроінтергації і не допустити реваншу Росії», - відзначила Наталія Бойко. Вона додала, що усі члени партії відкриті до співпраці та діалогу.
Денис П‘ятигорець сказав, що аби Україна перемогла, потрібно вести потужну інформаційну кампанію проти російської пропаганди. Одним із таких людей є блогер Андрій Карпов, котрий просто з мобільним телефоном став найпопулярнішим в інтернеті. Тепер його ненавидять російські канали і цитують українські, зауважив заступник голови ОДА.
«Я хочу, щоб далі українська замля була нашою, щоб ми не були рабами росіян, щоб вони не називали нас хохлами», - сказав він.
За словами блогера, на жаль, нині в країни можна побачити реванш Росії, зокрема, суди скасовують проукраїнські рішення - про перейменування проспекту Степана Бандери.
Майже о 13-ій годині до горохівчан приїхав Петро Порошенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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