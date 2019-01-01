У Луцьку чоловік намагався накласти на себе руки. ФОТО

У Луцьку на вулиці Січовій патрульні запобігли самогубству.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.У ніч на 27 червня на 102 зателефонувала жінка й розповіла, що її 29-річний чоловік має намір скоїти самогубство.Патрульні прибули миттєво і, оскільки двері ніхто не відчиняв, а була загроза життю, вирішили пробратись всередину через балкон і вікно. На місці виявили громадянина з ножем у руках.Встановили, що суїцидні наміри той висловлює не вперше, уже лікувався в медзакладі. Його знову доставили у психлікарню.