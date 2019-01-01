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У Луцьку чоловік намагався накласти на себе руки. ФОТО

У Луцьку чоловік намагався накласти на себе руки. ФОТО
У Луцьку на вулиці Січовій патрульні запобігли самогубству.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

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У ніч на 27 червня на 102 зателефонувала жінка й розповіла, що її 29-річний чоловік має намір скоїти самогубство.

Патрульні прибули миттєво і, оскільки двері ніхто не відчиняв, а була загроза життю, вирішили пробратись всередину через балкон і вікно. На місці виявили громадянина з ножем у руках.

Встановили, що суїцидні наміри той висловлює не вперше, уже лікувався в медзакладі. Його знову доставили у психлікарню.

У Луцьку чоловік намагався накласти на себе руки. ФОТО
У Луцьку чоловік намагався накласти на себе руки. ФОТО

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Теги: самогубство, Луцьк
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