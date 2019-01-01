У Луцьку чоловік намагався накласти на себе руки. ФОТО
Сьогодні, 11:20
У Луцьку на вулиці Січовій патрульні запобігли самогубству.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вбила собаку ножем і різала себе: у Луцьку від самогубства врятували неадекватну дівчину. ФОТО
У ніч на 27 червня на 102 зателефонувала жінка й розповіла, що її 29-річний чоловік має намір скоїти самогубство.
Патрульні прибули миттєво і, оскільки двері ніхто не відчиняв, а була загроза життю, вирішили пробратись всередину через балкон і вікно. На місці виявили громадянина з ножем у руках.
Встановили, що суїцидні наміри той висловлює не вперше, уже лікувався в медзакладі. Його знову доставили у психлікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вбила собаку ножем і різала себе: у Луцьку від самогубства врятували неадекватну дівчину. ФОТО
У ніч на 27 червня на 102 зателефонувала жінка й розповіла, що її 29-річний чоловік має намір скоїти самогубство.
Патрульні прибули миттєво і, оскільки двері ніхто не відчиняв, а була загроза життю, вирішили пробратись всередину через балкон і вікно. На місці виявили громадянина з ножем у руках.
Встановили, що суїцидні наміри той висловлює не вперше, уже лікувався в медзакладі. Його знову доставили у психлікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку чоловік намагався накласти на себе руки. ФОТО
Сьогодні, 11:20
Вбила собаку ножем і різала себе: у Луцьку від самогубства врятували неадекватну дівчину. ФОТО
Сьогодні, 11:07
У Ковелі продають дворівневу квартиру за зниженою ціною*
Сьогодні, 11:03
Луцький гурт «ФлайzZzа» презентував новий кліп
Сьогодні, 11:00
У волинянки знайома вкрала 20 тисяч гривень
Сьогодні, 10:52