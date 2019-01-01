Жорстоко побили ексмера Конотопа
Сьогодні, 11:45
Ексмера Конотопа та кандидата у депутати Артема Семеніхіна
побили в ніч проти 27 червня.
Про це повідомляє пресслужба поліції Сумщини.
За інформацією правоохоронців на ексмера та самовисуванця у 160 одномандатному окрузі напали близько першої години ночі. Невідомі нанесли Семеніхіну такі пошкодження, що того у важкому стані доправили до лікарні.
Поліцейські кваліфікували подію як «замах на вбивство» і вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.
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побили в ніч проти 27 червня.
Про це повідомляє пресслужба поліції Сумщини.
За інформацією правоохоронців на ексмера та самовисуванця у 160 одномандатному окрузі напали близько першої години ночі. Невідомі нанесли Семеніхіну такі пошкодження, що того у важкому стані доправили до лікарні.
Поліцейські кваліфікували подію як «замах на вбивство» і вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Допиздівся, сам не хрєна в тому Конторі не зробив, зато всіх і вся обісрав
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