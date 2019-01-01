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Жорстоко побили ексмера Конотопа

Жорстоко побили ексмера Конотопа
Ексмера Конотопа та кандидата у депутати Артема Семеніхіна
побили в ніч проти 27 червня.

Про це повідомляє пресслужба поліції Сумщини. 

За інформацією правоохоронців на ексмера та самовисуванця у 160 одномандатному окрузі напали близько першої години ночі. Невідомі нанесли Семеніхіну такі пошкодження, що того у важкому стані доправили до лікарні.

Поліцейські кваліфікували подію як «замах на вбивство» і вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

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Теги: побиття, Конотоп
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Коментарі 1
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Допиздівся, сам не хрєна в тому Конторі не зробив, зато всіх і вся обісрав
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