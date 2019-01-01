Жорстоко побили ексмера Конотопа

Ексмера Конотопа та кандидата у депутатипобили в ніч проти 27 червня.Про це повідомляє пресслужба поліції Сумщини.За інформацією правоохоронців на ексмера та самовисуванця у 160 одномандатному окрузі напали близько першої години ночі. Невідомі нанесли Семеніхіну такі пошкодження, що того у важкому стані доправили до лікарні.Поліцейські кваліфікували подію як «замах на вбивство» і вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.