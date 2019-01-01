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Аварія на Волині: дорогу не поділили Audi і бус. ФОТО

Аварія на Волині: дорогу не поділили Audi і бус. ФОТО
У Шацьку на перехресті вулиць Степана Шковороди та 50 років Перемоги сталася аварія.

Інцидент трапився 26 червня приблизно о 22 годині, - пише Район.Шацьк.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 21-річний житель Шацька, керуючи автомобілем Audi А-6, виїжджаючи з другорядної дороги вул. Шевченка на головну дорогу вул. 50 років Перемоги, не надав перевагу в русі автомобілю Fiat Ducato під керуванням 21-річного жителя Турійського району, який рухався по головній дорозі.

В наслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобілі зазнали механічних пошкоджень, потерпілих немає.

На винуватця пригоди поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

Згідно з висновком лікаря, обоє водії були тверезими.

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Теги: аварія, Волинь
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