Аварія на Волині: дорогу не поділили Audi і бус. ФОТО
Сьогодні, 12:02
У Шацьку на перехресті вулиць Степана Шковороди та 50 років Перемоги сталася аварія.
Інцидент трапився 26 червня приблизно о 22 годині, - пише Район.Шацьк.
Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 21-річний житель Шацька, керуючи автомобілем Audi А-6, виїжджаючи з другорядної дороги вул. Шевченка на головну дорогу вул. 50 років Перемоги, не надав перевагу в русі автомобілю Fiat Ducato під керуванням 21-річного жителя Турійського району, який рухався по головній дорозі.
В наслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобілі зазнали механічних пошкоджень, потерпілих немає.
На винуватця пригоди поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).
Згідно з висновком лікаря, обоє водії були тверезими.
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Інцидент трапився 26 червня приблизно о 22 годині, - пише Район.Шацьк.
Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 21-річний житель Шацька, керуючи автомобілем Audi А-6, виїжджаючи з другорядної дороги вул. Шевченка на головну дорогу вул. 50 років Перемоги, не надав перевагу в русі автомобілю Fiat Ducato під керуванням 21-річного жителя Турійського району, який рухався по головній дорозі.
В наслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобілі зазнали механічних пошкоджень, потерпілих немає.
На винуватця пригоди поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).
Згідно з висновком лікаря, обоє водії були тверезими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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