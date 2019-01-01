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Два «Богдани» та один «Ivan»: на Київщині вщент згоріли автобуси: ФОТО

Два «Богдани» та один «Ivan»: на Київщині вщент згоріли автобуси: ФОТО
У селі Бишів на Київщині близько 1 години ночі 27 червня загорілися 3 автобуси.

З людей ніхто не постраждав, - повідомили у прес-слубжі Головного управління Національної поліції в Київській області.

Поліція встановила, що невідома особа шляхом вільного доступу проникла на територію сільськогосподарського обслуговчого кооперативу, де підпалила автотранспорт.

Як повідомили, транспортні засоби були неприбуткові, комерційної складової у їх поїздках не було.

Так, два автобуси «Богдан» знаходяться в оренді благодійного фонду і здійснювали безкоштовне перевезення пільгових категорій населення на території Макарівщини та столиці упродовж останніх 6 років.

Ще один знищений автобус «Ivan» курсував маршрутом Макарів-Чорногородка, конкурентів на даному маршруті немає, маршрут не прибутковий, ніяких конфліктів з приводу маршруту ніколи не виникало.

Зазначимо, правоохоронці неодноразово звертались до місцевих органів влади щодо встановлення відеокамер спостереження «Безпечне місто», однак безрезультатно.

За фактом умисного знищення майна відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Працівники поліції проводять усі необхідні оперативні заходи щодо встановлення та затримання винної особи.

Триває слідство.
Два «Богдани» та один «Ivan»: на Київщині вщент згоріли автобуси: ФОТО
Два «Богдани» та один «Ivan»: на Київщині вщент згоріли автобуси: ФОТО


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Теги: Київщина, згоріли автобуси
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