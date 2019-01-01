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Показали, як у Луцьку борються із «закладками» наркотиків. ВІДЕО

Показали, як у Луцьку борються із «закладками» наркотиків. ВІДЕО
Спайси, фєн, сіль, – ці слова на будівлях Луцька навряд чи зрозумілі багатьом дорослим. Молодь знає, що вони означають, каже поліцейський Володимир Костанюк.

26 червня, в міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом, в Луцьку волонтери спільно з правоохоронцями зафарбовували на стінах оголошення через які в інтернеті можна придбати наркотики, - пише Суспільне Волині.

Інтернет-дилери не зустрічаються з клієнтами. Вони ховають наркотики у місцях, які називають «закладками» і скидають покупцю фото з місцем розташування наркотиків після того, як на інтернет-гаманець надійдуть гроші. Найчастіше спілкуються в соціальній мережі Telegram, розповів Володимир Костанюк, керівник управління протидії наркозлочиності.

“Як правило розповсюджують психотропні речовини, нові психоактивні речовини, канабіс. Ті наркотики, що відносяться до категорії важких поки не є предметом збуту через мережу інтернет”, - каже начальник управління протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції в області Володимир Костанюк

Оголошення про свої послуги інтернет-дилери часто лишають на будівлях, розповідає волонтер Максим Возняк.

“Я проти розповсюдження амфетаміну та маріхуани тому я зафарбовую на будівлях та парканах оголошення, що пропонують придбати наркотики. Щоб не було на будинках реклами цих наркотичних сайтів. Найбільші скупчення це саме 33-й, 40-й квартал - найбільше написів на стінах. Там велике скупчення житлових будинків. Просто на вхідних дверях в під'їзди ці написи. Біда в тому, що рідні дітям, яким по 14 років дають по 50 гривень на обід, а ці діти "скинуться" зайдуть на цей сайт і куплять наркотики, бо це ніби “круто”, - каже волонтер Максим Возняк.

Зі слів поліцейського Володимира Костанюка, упродовж минулого року затримали 5 людей, які мали стосунок до збуту наркотиків через інтернет. Їх притягли до кримінальної відповідальності.


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Теги: наркотики, Луцьк
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