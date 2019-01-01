На Волині п'яний водій влетів у бетонний стовп: постраждала жінка
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Учора, 26 червня, в селі Нові Підцаревичі Маневицького району автомобіль «ВАЗ 2106» під керуванням жителя сусідньої Рівненської області з’їхав з дороги та врізався в електроопору. Постраждала пасажирка.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по 14 годині на одній із сільських вулиць. Поліцейські попередньо встановили, що за кермом транспортного засобу в стані алкогольного сп’яніння перебував 41-річний житель міста Вараш Рівненської області. Він у ДТП не постраждав. Травмувалася 33-річна пасажирка, жителька цього ж міста.
Автомобіль поліція вилучила. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження, слідчі Маневицького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по 14 годині на одній із сільських вулиць. Поліцейські попередньо встановили, що за кермом транспортного засобу в стані алкогольного сп’яніння перебував 41-річний житель міста Вараш Рівненської області. Він у ДТП не постраждав. Травмувалася 33-річна пасажирка, жителька цього ж міста.
Автомобіль поліція вилучила. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження, слідчі Маневицького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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