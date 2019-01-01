На трасі поблизу Луцька скутер зіткнувся з тролейбусом





Автопригода трапилась 26 червня приблизно о 18 годині, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом скутера перебував 68-річний житель обласного центру. Його госпіталізували в хірургію Луцької міської клінічної лікарні.



Слідчі Луцького відділення поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Проводиться досудове розслідування.









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