На трасі поблизу Луцька скутер зіткнувся з тролейбусом
Сьогодні, 12:55
На трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне» в селі Струмівка Луцького району скутер зіткнувся з тролейбусом, який рухався в попутному напрямку.
Автопригода трапилась 26 червня приблизно о 18 годині, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом скутера перебував 68-річний житель обласного центру. Його госпіталізували в хірургію Луцької міської клінічної лікарні.
Слідчі Луцького відділення поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування.
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Автопригода трапилась 26 червня приблизно о 18 годині, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом скутера перебував 68-річний житель обласного центру. Його госпіталізували в хірургію Луцької міської клінічної лікарні.
Слідчі Луцького відділення поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування.
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