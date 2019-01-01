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На трасі поблизу Луцька скутер зіткнувся з тролейбусом

На трасі поблизу Луцька скутер зіткнувся з тролейбусом
На трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне» в селі Струмівка Луцького району скутер зіткнувся з тролейбусом, який рухався в попутному напрямку.

Автопригода трапилась 26 червня приблизно о 18 годині, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом скутера перебував 68-річний житель обласного центру. Його госпіталізували в хірургію Луцької міської клінічної лікарні.

Слідчі Луцького відділення поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.




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Теги: аварія, Луцьк
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