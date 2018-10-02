До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО
Сьогодні, 13:18
До кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської сьогодні, 27 червня, прибула чудотворна мироточива ікона Божої Матері – “Кіровське чудо”.
Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії УПЦ.
Після внесення до храму, розпочався молебень з читанням акафісту до Іверської ікони Божої Матері. Під час молебню сотні віруючих приклонялись до ікони.
Нагадаємо, що Чудотворна ікона Божої Матері “Кіровське чудо” буде перебувати у кафедральному соборі 27 – 28 червня.
Розпорядок богослужіння під час перебування Чудотворної ікони Божої Матері у кафедральному соборі:
27 червня
– 17:00 – Вечірнє богослужіння;
– 23:30 – Часи, нічна Божественна Літургія.
28 червня
– 8:00 – Часи, Божественна Літургія.
Біля Чудотворної ікони постійно звершуються молебні та читання акафісту до Божої Матері кліриками кафедрального собору.
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Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії УПЦ.
Після внесення до храму, розпочався молебень з читанням акафісту до Іверської ікони Божої Матері. Під час молебню сотні віруючих приклонялись до ікони.
Нагадаємо, що Чудотворна ікона Божої Матері “Кіровське чудо” буде перебувати у кафедральному соборі 27 – 28 червня.
Розпорядок богослужіння під час перебування Чудотворної ікони Божої Матері у кафедральному соборі:
27 червня
– 17:00 – Вечірнє богослужіння;
– 23:30 – Часи, нічна Божественна Літургія.
28 червня
– 8:00 – Часи, Божественна Літургія.
Біля Чудотворної ікони постійно звершуються молебні та читання акафісту до Божої Матері кліриками кафедрального собору.
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Коментарі 1
Люди люблять чудеса, клепайте більше картин з фокусами
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