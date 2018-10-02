До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО

До кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської сьогодні, 27 червня, прибула чудотворна мироточива ікона Божої Матері – “Кіровське чудо”.Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії УПЦ.Після внесення до храму, розпочався молебень з читанням акафісту до Іверської ікони Божої Матері. Під час молебню сотні віруючих приклонялись до ікони.Нагадаємо, що Чудотворна ікона Божої Матері “Кіровське чудо” буде перебувати у кафедральному соборі 27 – 28 червня.Розпорядок богослужіння під час перебування Чудотворної ікони Божої Матері у кафедральному соборі:– 17:00 – Вечірнє богослужіння;– 23:30 – Часи, нічна Божественна Літургія.– 8:00 – Часи, Божественна Літургія.Біля Чудотворної ікони постійно звершуються молебні та читання акафісту до Божої Матері кліриками кафедрального собору.