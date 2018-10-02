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До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО

До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО
До кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської сьогодні, 27 червня, прибула чудотворна мироточива ікона Божої Матері – “Кіровське чудо”.

Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії УПЦ.

Після внесення до храму, розпочався молебень з читанням акафісту до Іверської ікони Божої Матері. Під час молебню сотні віруючих приклонялись до ікони.

Нагадаємо, що Чудотворна ікона Божої Матері “Кіровське чудо” буде перебувати у кафедральному соборі 27 – 28 червня.

Розпорядок богослужіння під час перебування Чудотворної ікони Божої Матері у кафедральному соборі:

27 червня

– 17:00 – Вечірнє богослужіння;

– 23:30 – Часи, нічна Божественна Літургія.

28 червня

– 8:00 – Часи, Божественна Літургія.

Біля Чудотворної ікони постійно звершуються молебні та читання акафісту до Божої Матері кліриками кафедрального собору.

До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО
До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО
До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО
До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО
До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО
До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО
До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО
До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО
До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО
До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО
До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО

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Теги: ікона, Луцьк
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