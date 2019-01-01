Нова професія – за рахунок служби зайнятості: як безробітним з Волині знайти «своє»

Аби волиняни не втрачали свого шансу на нормальне життя та самореалізацію, могли вільно заробляти кошти, не виїжджаючи для цього за кордон, Волинський обласний центр зайнятості здійснює організацію професійного навчання для безробітних за професіями і спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці сьогодні.Про це 27 червня розповів директор Волинського обласного центру зайнятості«Ми намагаємося дати дорослим людям шанс максимально знайти своє місце в цьому житті», – зазначив Роман Романюк. Керівник акцентував, що для організації профнавчання під замовлення спеціалісти обласної служби зайнятості вивчають основні тенденції ринку праці.Професійне навчання безробітних організовують на замовлення роботодавця або для самозайнятості чи провадження підприємницької діяльності, вивчаючи потребу підприємств у підготовці кадрів, та враховують вимоги роботодавців до претендентів на робочі місця.Наразі в центрі зайнятості пропонують стажування на робочому місці, навчання за індивідуальними програмами та навіть дистанційне навчання. Безробітні мають можливість здобути профтехосвіту у 25-ти навчальних закладах області, де передбачені програми для 29 робітничих професій та 25 напрямків курсів цільового призначення. Окрім цього також доступні 11 центрів професійно-технічної освіти ДСЗ, де можна здобути кваліфікацію за однією із 85-ти робітничих професій або ж опанувати один із 230 напрямків курсів цільового призначення.Загалом тривалість навчання – різна і здебільшого залежить від рівня складності роботи, рівня підготовки та здібностей безробітного. Орієнтовно це займає від 2 тижнів до 10 місяців.Роман Романюк зауважив, що проживання та проїзд під час такого професійного навчання забезпечує служба зайнятості.Варто зауважити, що у січні–червні цього року кількість роботодавців, які почали співпрацювати із центрами зайнятості, значно збільшилася і наразі становить 4,8 тисячі, а кількість вакансій, яка є у базі даних Волинської обласної служби зайнятості, у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 7,2%, до майже 19 тисяч одиниць.Усього у січні-червні 2019 року професійно-технічне навчання уже встигли пройти 1523 безробітних.«Загальний рівень працевлаштування після завершення навчання становить 94,2%. А за навчання безробітних профінансували уже 986 тисяч гривень з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття», – зауважив керівник центру зайнятості.• Продавець продовольчих та непродовольчих товарів,• Водій автотранспортних засобів,• Тракторист,• Кухар,• Бухгалтер,• Касир торговельної зали,• Офіціант,• Охоронник,• Верстатник деревообробних верстатів,• Слюсар-ремонтник,• Електрозварник,• Бармен,• Швачка.Усіх, кого зацікавили можливості служби зайнятості щодо професійного навчання, просять телефонувати: (0332) 72-53-01 та (099) 327-11-86.