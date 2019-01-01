Порошенко в Горохові представив кандидата від «Європейської Солідарності» на 20-му окрузі
Сьогодні, 13:39
П'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко представив кандидата від очолюваної сили по округу №20 (Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони) - Івана Мирку.
Представлення відбулося у Горохові 27 червня.
Іван Мирка - голова Волинської територіальної організації партії "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член політичної партії "Європейська Солідарність" від якої і балотується. У минулому - очільник департаменту інфраструктури і туризму Волинської ОДА. Проживає у Луцьку. Народився 21 липня 1980 року у Луцьку. Освіта вища.
«Хто мені довіряє - підтримуйте Івана Мирку. Це людина, яка брала участь у Революції Гідності, найбільш відкритий держслужбовець. Ми проти того, щоб на Волинь присилати парашутистів з Києва», - наголосив лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.
Іван Мирка, до слова, прибув на представлення з сім'єю - дружиною та сином.
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Представлення відбулося у Горохові 27 червня.
Іван Мирка - голова Волинської територіальної організації партії "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член політичної партії "Європейська Солідарність" від якої і балотується. У минулому - очільник департаменту інфраструктури і туризму Волинської ОДА. Проживає у Луцьку. Народився 21 липня 1980 року у Луцьку. Освіта вища.
«Хто мені довіряє - підтримуйте Івана Мирку. Це людина, яка брала участь у Революції Гідності, найбільш відкритий держслужбовець. Ми проти того, щоб на Волинь присилати парашутистів з Києва», - наголосив лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.
Іван Мирка, до слова, прибув на представлення з сім'єю - дружиною та сином.
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