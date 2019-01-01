вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Напився так, що не міг ходити: у Луцьку патрульні допомогли п'яничці. ФОТО

Напився так, що не міг ходити: у Луцьку патрульні допомогли п'яничці. ФОТО
У Луцьку патрульні надали допомогу чоловікові, який лежав на землі та перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

27 червня у Луцьку патрульні виявили невідомого чоловіка в стані сильного алкогольного сп'яніння. Громадянин самостійно не міг ані пересуватися, ані надати персональні дані для встановлення особи, ані добре говорити.

На місце події викликали швидку. Чоловіка доставили до наркодиспансера на вул.Карбишева для надання медичної допомоги.

Напився так, що не міг ходити: у Луцьку патрульні допомогли п'яничці. ФОТО
Напився так, що не міг ходити: у Луцьку патрульні допомогли п'яничці. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Луцьк, алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Два «Богдани» та один «Ivan»: на Київщині вщент згоріли автобуси: ФОТО
Сьогодні, 14:08
Голова Володимир-Волинської райради пішов у відставку
Сьогодні, 14:02
Напився так, що не міг ходити: у Луцьку патрульні допомогли п'яничці. ФОТО
Сьогодні, 13:48
Порошенко в Горохові представив кандидата від «Європейської Солідарності» на 20-му окрузі
Сьогодні, 13:39
До Луцька привезли чудотворну мироточиву ікону. ФОТО
Сьогодні, 13:18
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій тікав від патрульних та протаранив авто: показали відео погоні У Луцьку п'яний водій тікав від патрульних та протаранив авто: показали відео погоні
21 червень, 13:07
У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО
21 червень, 09:35
У Луцьку за ніч спіймали двох п'яних водіїв У Луцьку за ніч спіймали двох п'яних водіїв
06 червень, 11:57
Запобігли лихові: у Луцьку в поліцію повідомили про п'янючого водія Запобігли лихові: у Луцьку в поліцію повідомили про п'янючого водія
04 червень, 18:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нова професія – за рахунок служби зайнятості: як безробітним з Волині знайти «своє»
Сьогодні, 14:39
 0
За списками партій до парламенту балотуватиметься 63 волинян. ІМЕНА
Сьогодні, 14:18
 0
Два «Богдани» та один «Ivan»: на Київщині вщент згоріли автобуси: ФОТО
Сьогодні, 14:08
 0
Голова Володимир-Волинської райради пішов у відставку
Сьогодні, 14:02
 0
Напився так, що не міг ходити: у Луцьку патрульні допомогли п'яничці. ФОТО
Сьогодні, 13:48
 0
Медіа
відео
1/8
﻿