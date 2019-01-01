Напився так, що не міг ходити: у Луцьку патрульні допомогли п'яничці. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



27 червня у Луцьку патрульні виявили невідомого чоловіка в стані сильного алкогольного сп'яніння. Громадянин самостійно не міг ані пересуватися, ані надати персональні дані для встановлення особи, ані добре говорити.



На місце події викликали швидку. Чоловіка доставили до наркодиспансера на вул.Карбишева для надання медичної допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні надали допомогу чоловікові, який лежав на землі та перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.27 червня у Луцьку патрульні виявили невідомого чоловіка в стані сильного алкогольного сп'яніння. Громадянин самостійно не міг ані пересуватися, ані надати персональні дані для встановлення особи, ані добре говорити.На місце події викликали швидку. Чоловіка доставили до наркодиспансера на вул.Карбишева для надання медичної допомоги.

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