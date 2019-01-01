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Директор волинського державного підприємства вимагав хабар у розмірі 70 тисяч гривень

Директор волинського державного підприємства вимагав хабар у розмірі 70 тисяч гривень
На Волині підозрюють в.о. деректора одного з пыдприэмств у вимаганні хабаря посадовцям Головного управління Держгеокадастру в області.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинене виконувачем обов’язків директора державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» підбурювання до надання керівником одного з волинських акціонерних товариств неправомірної вигоди службовим особам Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.

З початку лютого до 4 березня 2019 року посадовець всіляко намагався переконати керівника господарського товариства, що питання погодження, видачі та підписання дозвільних документів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки, важливе для господарської діяльності товариства, не вирішиться без надання 70 тисяч гривень у якості "подяки" посадовцям Головного управління Держгеокадастру в області.

Питання насправді саботувалося з серпня 2018 року – директор акціонерного товариства на всі свої звернення за дозвільними документами отримував відмови.

Відтак він змушений був погодитися заплатити "данину" і підписати фіктивний договір про надання консультативних послуг, які насправді не надавалися, та перерахував на розрахунковий рахунок ДП «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 70 тисяч гривень в якості неправомірної вигоди.

Після цього виконувач обов’язків директора державного підприємства запевнив, що тепер жодних перепон для отримання дозвільних документів не буде.

Невдовзі злочинні дії підбурювача викрили прокурори спільно із працівниками Управління СБУ в області.

Тепер посадовцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.


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Теги: кримінальне правопорушення, хабар, державний посадовець, Луцьк
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