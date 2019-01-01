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Голова Володимир-Волинської райради пішов у відставку

Голова Володимир-Волинської райради пішов у відставку
Голова Володимир-Волинської райради Роман Гук залишив посаду.

Про це інформує «ВолиньUA».

"Я не складаю повноважень депутата, складаю лише повноваження голови районної ради. Абсолютно ніякої тут немає політики чи якогось конфлікту в нас у районі. Так склалися життєві обставини. Хочу подякувати вам усім за спільну та плідну роботу. Дякую за той великий досвід, який ви мені подарували", - зазначив Роман Гук.

В підсумку, депутати одноголосно підтримали дострокове припинення повноваження голови Володимир-Волинської райради.

Повноваження голови буде виконувати його заступник Алла Мельник.

Нагадаємо, Роман Гук є представником партії “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.

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Теги: Володимир-Волинська райрада
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