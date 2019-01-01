Голова Володимир-Волинської райради пішов у відставку





Про це інформує



"Я не складаю повноважень депутата, складаю лише повноваження голови районної ради. Абсолютно ніякої тут немає політики чи якогось конфлікту в нас у районі. Так склалися життєві обставини. Хочу подякувати вам усім за спільну та плідну роботу. Дякую за той великий досвід, який ви мені подарували", - зазначив Роман Гук.



В підсумку, депутати одноголосно підтримали дострокове припинення повноваження голови Володимир-Волинської райради.



Повноваження голови буде виконувати його заступник Алла Мельник.



Нагадаємо, Роман Гук є представником партії “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Володимир-Волинської райради Роман Гук залишив посаду.Про це інформує «ВолиньUA». "Я не складаю повноважень депутата, складаю лише повноваження голови районної ради. Абсолютно ніякої тут немає політики чи якогось конфлікту в нас у районі. Так склалися життєві обставини. Хочу подякувати вам усім за спільну та плідну роботу. Дякую за той великий досвід, який ви мені подарували", - зазначив Роман Гук.В підсумку, депутати одноголосно підтримали дострокове припинення повноваження голови Володимир-Волинської райради.Повноваження голови буде виконувати його заступникНагадаємо, Роман Гук є представником партії “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.

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