Голова Володимир-Волинської райради пішов у відставку
Сьогодні, 14:02
Голова Володимир-Волинської райради Роман Гук залишив посаду.
Про це інформує «ВолиньUA».
"Я не складаю повноважень депутата, складаю лише повноваження голови районної ради. Абсолютно ніякої тут немає політики чи якогось конфлікту в нас у районі. Так склалися життєві обставини. Хочу подякувати вам усім за спільну та плідну роботу. Дякую за той великий досвід, який ви мені подарували", - зазначив Роман Гук.
В підсумку, депутати одноголосно підтримали дострокове припинення повноваження голови Володимир-Волинської райради.
Повноваження голови буде виконувати його заступник Алла Мельник.
Нагадаємо, Роман Гук є представником партії “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.
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Про це інформує «ВолиньUA».
"Я не складаю повноважень депутата, складаю лише повноваження голови районної ради. Абсолютно ніякої тут немає політики чи якогось конфлікту в нас у районі. Так склалися життєві обставини. Хочу подякувати вам усім за спільну та плідну роботу. Дякую за той великий досвід, який ви мені подарували", - зазначив Роман Гук.
В підсумку, депутати одноголосно підтримали дострокове припинення повноваження голови Володимир-Волинської райради.
Повноваження голови буде виконувати його заступник Алла Мельник.
Нагадаємо, Роман Гук є представником партії “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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