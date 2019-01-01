За списками партій до парламенту балотуватиметься 63 волинян. ІМЕНА

63 волинян балотуються по загальнодержавному округу за списками партій.Про це повідомили у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА у Волинській області.У ході реєстрації кандидатів у народні депутати України до списків 15 політичних партій включили 63 особи які є мешканцями Волинської області. ОПОРА зібрала відомості про усіх волинян, які балотуються на дострокових виборах народних депутатів 21 липня по загальнодержавному округу за списком партій.Так, 17 червня ЦВК відповідно до постанови №1036 зареєструвала кандидатів, включених до виборчого списку політичної партії «Громадянська позиція» у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, серед яких – 10 волинян:, народився 25 жовтня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Мила Кізонька Гай», член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12;, народилася 11 грудня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в смт Турійськ Турійського району Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 47;, народилася 13 вересня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція» проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 78;, народився 25 квiтня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Зміїнець Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 85;, народився 7 травня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Ковель Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 99;, народився 9 сiчня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Нововолинську Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 114;, народився 31 березня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник сільського голови, виконавчий комітет Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в селі Самари-Оріхові Ратнівського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 128;, народився 28 вересня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, член політичної партії «Громадянська позиція» проживає в місті Ківерці Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 138;, народився 26 сiчня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Соловичівський сільський голова, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в селі Соловичі Турійського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 154;, народився 1 сiчня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус, член політичної партії «Громадянська позиція», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 157.19 червня відповідно до постанови ЦВК №1076 зареєстрували виборчий список кандидатів у народні депутати України від політичної партії Радикальна партія Олега Ляшка в багатомандатному виборчому окрузі. До списку увійшло семеро мешканців Волинської області:, народився 23 лютого 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ «Одісей 2012», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», проживає в селі Копачівка Рожищенського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17., народився 11 квiтня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», проживає в смт Дубище Рожищенського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52., народився 25 квiтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник організаційного відділу, Волинська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56., народилася 4 квiтня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, Волинська територіальна організація Виконавчого комітету Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 98., народилася 18 липня 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, прессекретар, Волинська територіальна організація, Виконавчий комітет Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», проживає в селі Копачівка Рожищенського району Волинськаої області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 134., народився 14 квiтня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», проживає в селі Заболоття Любомльського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 144., народилася 10 листопада 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», проживає в місті Ковель Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 157.Згідно з постановою ЦВК №1084 в багатомандатному виборчому окрузі зареєстровано виборчий список кандидатів у народні депутати України від політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода». У виборчому списку є такі мешканці Волинської області:, народився 22 липня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12., народився 24 листопада 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19., народився 28 жовтня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Любарт 1085», безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34., народився 13 листопада 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Ковель Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40., народився 3 лютого 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, АБ «Ватра», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в смт Іваничі Іваничівського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 85., народився 13 вересня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Любомльська районна рада Волинської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Любомль Любомльського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 131., народився 25 липня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 136., народилася 28 жовтня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Горохів Горохівського району Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 161., народилася 27 вересня 1966 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, медичний директор, КП «Волинська обласна інфекційна лікарня», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 188.Також в цей же день ЦВК прийняла постанову №1082 про реєстрацію списку кандидатів у народні депутати України від політичної партії «Голос» в багатомандатному виборчому окрузі. У списку – четверо волинян:, народився 15 листопада 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «ОДС-технології», безпартійний, проживає в місті Горохів Горохівського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 57., народився 11 грудня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП «Домініон Ло», безпартійний, проживає в селі Чаруків Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 124., народився 30 квiтня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 151., народився 5 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ «Преміум-Сервіс ЛТД», безпартійний, проживає в селі Гаразджа Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 160.Відповідно до постанови ЦВК №1103 від 20 червня зареєстрували виборчий список кандидатів у народні депутати України від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» в багатомандатному виборчому окрузі. До списку включено четверо мешканців Волинської області, серед яких:, народився 4 листопада 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник відділу земельних відносин таприродокористування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, м. Київ, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22., народився 16 травня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник директора, ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45., народився 9 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Торговий дім «Хімінвест», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70., народився 30 квiтня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Лісопереробне виробництво МС», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 167.Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії №1118 від 21червня зареєстрували виборчий список кандидатів у народні депутати України від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» в багатомандатному виборчому окрузі. До списку було включено двоє мешканців Волинської області:, народився 12 травня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Пустомитівський сільський голова Горохівського району Волинської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА», проживає в селі Пустомити Горохівського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38., народилася 18 липня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 47.Відповідно до постанови ЦВК №1146 від 22 червня 2019 року зареєстрували виборчий список кандидатів у народні депутати України від політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» в багатомандатному виборчому окрузі. До списку включили п'ятеро мешканців Волинської області, серед яких:, народився 20 березня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», проживає в селі Кроватка Рожищенського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13., народилася 1 сiчня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу охорони праці і пожежної безпеки, ДП «Волиньторф», член Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», проживає в селі Прилісне Маневицького району Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 54., народився 8 листопада 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», проживає в місті Володимир-Волинський Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 74., народилася 7 серпня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Камінь-Каширський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, член Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», проживає в місті Камінь-Каширський Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 85., народився 30 вересня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», проживає в місті Володимир-Волинський Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 91.Відповідно до постанови ЦВК №1180 від 23 червня 2019 року зареєстрували виборчий список кандидатів у народні депутати України від політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» в багатомандатному виборчому окрузі. До списку увійшло 5 мешканців Волинської області:, народився 9 червня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ «Волиньфарм», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36;, народився 27 грудня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник департаменту партійного будівництва, політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в селі Льотниче Володимир-Волинського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44;, народився 11 липня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ «Євротранслогістик», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в селі Липини Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70;, народилася 24 березня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 81;, народилася 3 лютого 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Турійська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в селі Липа Турійського району Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 122.Під час засідання 24 червня ЦВК прийняла рішення про реєстрацію виборчих списків політичних партій «Європейська Солідарність» (постанова №1212), «Слуга народу» (постанова №1233), «Сила права» (постанова №1231) і «Сила людей» (постанова . До списків було включили 6 мешканців Волинської області.Так, відповідно до постанови ЦВК №1212, у списку політичної партії «Європейська Солідарність» – троє волинян., народився 28 травня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Липини Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49;, народився 4 липня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник Секретаріату, Волинська територіальна організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», член Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в селі Липини Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 95;Також до списку політичної сили включили заступника голови Волинської обласної державної адміністраціїП’ятигорець Денис Миколайович, народився 28 грудня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Волинська обласна державна адміністрація, член Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.Згідно з постановою ЦВК №1233 зареєстровано виборчий список політичної партії «Слуга народу». До списку увійшов один мешканець Волинської області., народився 18 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач клубу, Підгайцівська сільська рада Луцького району Волинської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», проживає в місті Луцьку Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 46.У цей же день ЦВК зареєструвала виборчий список кандидатів політичної партії «Сила права» відповідно до постанови №1231. До списку включили двох мешканців Волинської області., народився 8 лютого 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31;, народилася 2 березня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач громадської приймальні, Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ «СИЛА ПРАВА», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА ПРАВА», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 53;Ще одного кандидата – мешканця Волинської області – зареєстровано у списку політичної партії «Сила людей» відповідно до постанови ЦВК №1234 від 24 червня., народився 22 липня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії «Сила Людей», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.В останній день реєстрації кандидатів відповідно до постанови Центральної виборчої комісії № 1291 від 25 червня 2019 року зареєстрували виборчий список кандидатів Аграрної партії України. У списку – семеро волинян:, народився 7 грудня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Аграрної партії України, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18;, народився 7 сiчня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП «Волиньспецекспорт», член Аграрної партії України, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44;, народився 13 лютого 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Горохівська районна рада, член Аграрної партії України, проживає в місті Горохів Горохівського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61;, народився 11 вересня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач кафедри «Право», приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних технологій і права», член Аграрної партії України, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 79;, народився 25 червня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Аграрної партії України, проживає в смт Маневичі Маневицького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 96;, народився 29 березня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу економічного та агропромислового розвитку, управління регіонального розвитку Луцької районної державної адміністрації, член Аграрної партії України, проживає в селі Садів Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 113;, народилася 8 сiчня 1953 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, сільськогосподарський виробничий кооператив «Полиці», член Аграрної партії України, проживає в селі Полиці Камінь-Каширського району Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 130.Водночас, згідно із постановою ЦВК № 1292 зареєстрували виборчий список політичної партії «Партії зелених України». До списку увійшла одна мешканка Волинської області:, народилася 13 серпня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ», проживає в місті Луцьку Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 38.У цей же день ЦВК зареєструвала виборчий список кандидатів політичної партії «Патріот»» відповідно до постанови № 1295. У списку - троє мешканців Волинської області:, народився 14 липня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30., народився 6 листопада 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної Партії «ПАТРІОТ», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 117., народився 16 грудня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 130.