«Територія майстерності»: у центрі Луцька – салон краси, ресторан і кузня просто неба. ФОТО
Сьогодні, 15:31
Волинський обласний центр зайнятості влаштував інтерактивний захід «Територія майстерності», де безробітні мали нагоду познайомитися із роботодавцями та обрати собі професію «до смаку».
Захід стартував о 10 ранку 27 червня та тривав до обіду на Театральному майдані міста Луцьк.
Все зробили у форматі професійних non-stop майданчиків відкритого інтерактивного спілкування із роботодавцями. Кожен охочий міг самостійно спробувати свої сили у тій чи іншій спеціальності або ж взяти участь у майстер-класі від фахівців та студентів професійно-технічних училищ.
Керівник обласного центру зайнятості Роман Романюк зазначив, що цього разу увагу акцентували на можливості дорослим безробітним здобути новий фах.
«Я за те, щоб давати людям можливість здобувати нову професію і, насамперед, допомогти їм самореалізуватися, знайти себе та мати можливість самостійно заробляти кошти. Наразі ринок найбільше потребує робітничих професій», – зазначив очільник центру зайнятості Роман Романюк.
Тож просто таки на Театральному майдані можна було спробувати свої сили, для прикладу, у перукарській справі, флористиці чи ковальстві. Жінки та дівчата мали гарну нагоду змінити зачіску чи зробити макіяж просто неба.
Спеціальності та майстер-класи«Території майстерності» 2019:
Майстер-класи за професіями сфери громадського харчування:
- Кухар (Волинський коледж Національного університету харчових технологій);
Майстер-класи майстрів краси:
- Манікюрник (Рівненський центр професійно технічної освіти ДЦЗ);
- Візажист (Рівненський центр професійно технічної освіти ДЦЗ);
- Перукар (Рівненський центр професійно технічної освіти ДЦЗ та Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації АПК);
- Флорист (Технічний коледж Луцького національного технічного університету);
- Коваль (Рівненський центр професійно-технічної освіти ДЦЗ);
- Кравець (Рівненський центр професійно-технічної освіти ДЦЗ);
Майстер-класи за професіями сфери автомобільного транспорту та металообробки:
- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (Ковельський центр професійно-технічної освіти та Рівненський центр професійно-технічної освіти ДЦЗ);
- Верстатник широкого профілю (Луцьке вище професійне училище);
- Електрозварник ручного зварювання (Володимир-Волинське вище професійне училище);
Спікери майстер класів – висококваліфіковані майстри виробничого навчання.
Майстер-класи «Відродимо забуті промисли»:
- Соломникарство: майстер-клас із соломплетіння та флористики (Валентина Якимович)
- Гончарство: майстер-класи ліплення з глини (Анатолій Фізолов)
- Бджільництво (Оксана Черній)
- Ковальство (Олександр Дігалевич)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід стартував о 10 ранку 27 червня та тривав до обіду на Театральному майдані міста Луцьк.
Все зробили у форматі професійних non-stop майданчиків відкритого інтерактивного спілкування із роботодавцями. Кожен охочий міг самостійно спробувати свої сили у тій чи іншій спеціальності або ж взяти участь у майстер-класі від фахівців та студентів професійно-технічних училищ.
Керівник обласного центру зайнятості Роман Романюк зазначив, що цього разу увагу акцентували на можливості дорослим безробітним здобути новий фах.
«Я за те, щоб давати людям можливість здобувати нову професію і, насамперед, допомогти їм самореалізуватися, знайти себе та мати можливість самостійно заробляти кошти. Наразі ринок найбільше потребує робітничих професій», – зазначив очільник центру зайнятості Роман Романюк.
Тож просто таки на Театральному майдані можна було спробувати свої сили, для прикладу, у перукарській справі, флористиці чи ковальстві. Жінки та дівчата мали гарну нагоду змінити зачіску чи зробити макіяж просто неба.
Спеціальності та майстер-класи«Території майстерності» 2019:
Майстер-класи за професіями сфери громадського харчування:
- Кухар (Волинський коледж Національного університету харчових технологій);
Майстер-класи майстрів краси:
- Манікюрник (Рівненський центр професійно технічної освіти ДЦЗ);
- Візажист (Рівненський центр професійно технічної освіти ДЦЗ);
- Перукар (Рівненський центр професійно технічної освіти ДЦЗ та Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації АПК);
- Флорист (Технічний коледж Луцького національного технічного університету);
- Коваль (Рівненський центр професійно-технічної освіти ДЦЗ);
- Кравець (Рівненський центр професійно-технічної освіти ДЦЗ);
Майстер-класи за професіями сфери автомобільного транспорту та металообробки:
- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (Ковельський центр професійно-технічної освіти та Рівненський центр професійно-технічної освіти ДЦЗ);
- Верстатник широкого профілю (Луцьке вище професійне училище);
- Електрозварник ручного зварювання (Володимир-Волинське вище професійне училище);
Спікери майстер класів – висококваліфіковані майстри виробничого навчання.
Майстер-класи «Відродимо забуті промисли»:
- Соломникарство: майстер-клас із соломплетіння та флористики (Валентина Якимович)
- Гончарство: майстер-класи ліплення з глини (Анатолій Фізолов)
- Бджільництво (Оксана Черній)
- Ковальство (Олександр Дігалевич)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, коли не працюватиме луцький ЦНАП
Сьогодні, 15:57
Порошенко приїхав у монастир в Жидичині. ФОТО
Сьогодні, 15:49
«Територія майстерності»: у центрі Луцька – салон краси, ресторан і кузня просто неба. ФОТО
Сьогодні, 15:31
Підрахували, скільки безпритульних собак є у Луцьку
Сьогодні, 15:17