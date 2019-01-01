«Територія майстерності»: у центрі Луцька – салон краси, ресторан і кузня просто неба. ФОТО

Волинський обласний центр зайнятості влаштував інтерактивний захід «Територія майстерності», де безробітні мали нагоду познайомитися із роботодавцями та обрати собі професію «до смаку».Захід стартував о 10 ранку 27 червня та тривав до обіду на Театральному майдані міста Луцьк.Все зробили у форматі професійних non-stop майданчиків відкритого інтерактивного спілкування із роботодавцями. Кожен охочий міг самостійно спробувати свої сили у тій чи іншій спеціальності або ж взяти участь у майстер-класі від фахівців та студентів професійно-технічних училищ.Керівник обласного центру зайнятостізазначив, що цього разу увагу акцентували на можливості дорослим безробітним здобути новий фах.«Я за те, щоб давати людям можливість здобувати нову професію і, насамперед, допомогти їм самореалізуватися, знайти себе та мати можливість самостійно заробляти кошти. Наразі ринок найбільше потребує робітничих професій», – зазначив очільник центру зайнятості Роман Романюк.Тож просто таки на Театральному майдані можна було спробувати свої сили, для прикладу, у перукарській справі, флористиці чи ковальстві. Жінки та дівчата мали гарну нагоду змінити зачіску чи зробити макіяж просто неба.Спеціальності та майстер-класи«Території майстерності» 2019:- Кухар (Волинський коледж Національного університету харчових технологій);- Манікюрник (Рівненський центр професійно технічної освіти ДЦЗ);- Візажист (Рівненський центр професійно технічної освіти ДЦЗ);- Перукар (Рівненський центр професійно технічної освіти ДЦЗ та Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації АПК);- Флорист (Технічний коледж Луцького національного технічного університету);- Коваль (Рівненський центр професійно-технічної освіти ДЦЗ);- Кравець (Рівненський центр професійно-технічної освіти ДЦЗ);- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (Ковельський центр професійно-технічної освіти та Рівненський центр професійно-технічної освіти ДЦЗ);- Верстатник широкого профілю (Луцьке вище професійне училище);- Електрозварник ручного зварювання (Володимир-Волинське вище професійне училище);Спікери майстер класів – висококваліфіковані майстри виробничого навчання.- Соломникарство: майстер-клас із соломплетіння та флористики (- Гончарство: майстер-класи ліплення з глини (- Бджільництво (- Ковальство (