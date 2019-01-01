В Україні дешевшають помідори





Про це повідомили в інформаційно-аналітичному центрі



На думку фахівців, знизити ціни вдалось за рахунок збільшення пропозиції помідорів всіх видів по всій території країни.

Наразі червоний томат на ОРСП «Шувар» продають за ціною 23 – 28 грн/кг (0,76 – 0,9/кг) , а рожевий коштує 25 – 30 грн/кг (0,83 – 1,0/кг).



Зазначають, падіння ціни було зафіксовано і на Півдні країни. Ще тиждень тому фермери Запорізької та Херсонської областей продавали червоний томат за ціною 25 – 28 грн/кг (0,83 – 0,93/кг). Наразі торгівля з господарств Півдня відбувається в діапазоні 18 – 23 грн/кг (0,6 – 0,76/кг).



Навіть після останнього зниження, ціни на помідори все одно залишаються рекордно високими для другої половини червня. В той самий період 2017 та 2018 років вартість помідорів була майже в 2 рази нижчою.



Нагадаємо, на початку червня українці відчули





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ціни на українські помідори почали знижуватись після майже 2-тижневого періоду зростання. В порівнянні із минулим тижнем ціни знизились майже на 20 %.Про це повідомили в інформаційно-аналітичному центрі «Інфо-Шувар» із посиланням на дані власного моніторингу цін, передає «Куркуль» На думку фахівців, знизити ціни вдалось за рахунок збільшення пропозиції помідорів всіх видів по всій території країни.Наразі червоний томат на ОРСП «Шувар» продають за ціною 23 – 28 грн/кг (0,76 – 0,9/кг) , а рожевий коштує 25 – 30 грн/кг (0,83 – 1,0/кг).Зазначають, падіння ціни було зафіксовано і на Півдні країни. Ще тиждень тому фермери Запорізької та Херсонської областей продавали червоний томат за ціною 25 – 28 грн/кг (0,83 – 0,93/кг). Наразі торгівля з господарств Півдня відбувається в діапазоні 18 – 23 грн/кг (0,6 – 0,76/кг).Навіть після останнього зниження, ціни на помідори все одно залишаються рекордно високими для другої половини червня. В той самий період 2017 та 2018 років вартість помідорів була майже в 2 рази нижчою.Нагадаємо, на початку червня українці відчули зростання цін на помідори. Відтак, вітчизняні томати продавали оптом по 33–35 гривень за кілограм, а імпортні рожеві – по 45–55 гривень.

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