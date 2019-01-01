Порошенко приїхав у монастир в Жидичині. ФОТО

П'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко відвідав Свято-Миколаївський храм у Жидичині Ківерцівського району, що нещодавно перейшов до Православної церкви України, а також монастир.Візит відбувся сьогодні, 27 червня.На зустріч із Порошенком прийшли десятки місцевих мешканців, митрополит Луцький і Волинський, архімандрит, кандидат у нардепи від 23-го округу, голова Луцької РДАЯк відзначив митрополит Михаїл, на територію монастиря, що в Жидичині, приїжджав Данило Галицький. Священнослужитель привітав Порошенка на Волині.Митрополит Михаїл також розповів про, яку зчинив священник УПЦ (МП) у лютому цього року.Своєю чергою, Костянтин Марченко переповів історію святині, котра раніше об'єднувала навколо себе 29 сіл і яку називали «золотим яблуком» через її багатство.Нагадаємо, 27 червня на Волинь завітав експрезидент України Петро Порошенко. Горохів –. У рамках візиту 27 червня він відвідає ще й Ківерці та Луцьк.