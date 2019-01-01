Порошенко приїхав у монастир в Жидичині. ФОТО
Сьогодні, 15:49
П'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко відвідав Свято-Миколаївський храм у Жидичині Ківерцівського району, що нещодавно перейшов до Православної церкви України, а також монастир.
Візит відбувся сьогодні, 27 червня.
На зустріч із Порошенком прийшли десятки місцевих мешканців, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, архімандрит Костянтин Марченко, кандидат у нардепи від 23-го округу Юрій Сковорода, голова Луцької РДА Тарас Яковлев.
Як відзначив митрополит Михаїл, на територію монастиря, що в Жидичині, приїжджав Данило Галицький. Священнослужитель привітав Порошенка на Волині.
Митрополит Михаїл також розповів про стрілянину на території, яку зчинив священник УПЦ (МП) у лютому цього року.
Своєю чергою, Костянтин Марченко переповів історію святині, котра раніше об'єднувала навколо себе 29 сіл і яку називали «золотим яблуком» через її багатство.
Нагадаємо, 27 червня на Волинь завітав експрезидент України Петро Порошенко. Горохів – перше місто, куди він прибув. У рамках візиту 27 червня він відвідає ще й Ківерці та Луцьк.
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Візит відбувся сьогодні, 27 червня.
На зустріч із Порошенком прийшли десятки місцевих мешканців, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, архімандрит Костянтин Марченко, кандидат у нардепи від 23-го округу Юрій Сковорода, голова Луцької РДА Тарас Яковлев.
Як відзначив митрополит Михаїл, на територію монастиря, що в Жидичині, приїжджав Данило Галицький. Священнослужитель привітав Порошенка на Волині.
Митрополит Михаїл також розповів про стрілянину на території, яку зчинив священник УПЦ (МП) у лютому цього року.
Своєю чергою, Костянтин Марченко переповів історію святині, котра раніше об'єднувала навколо себе 29 сіл і яку називали «золотим яблуком» через її багатство.
Нагадаємо, 27 червня на Волинь завітав експрезидент України Петро Порошенко. Горохів – перше місто, куди він прибув. У рамках візиту 27 червня він відвідає ще й Ківерці та Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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