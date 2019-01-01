Повідомили, коли не працюватиме луцький ЦНАП





Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.



«З нагоди відзначення Державного свята - Дня Конституції України, у ЦНАП м. Луцька змінено графік роботи:



27 червня (четвер) — працюємо з 09:00 до 17:00 год.

28 червня (п’ятниця) — вихідний

29 червня (субота) — працюємо з 08:00 до 15:00 год.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький ЦНАП тимчасово змінює графік роботи.Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.«З нагоди відзначення Державного свята - Дня Конституції України, у ЦНАП м. Луцька змінено графік роботи:27 червня (четвер) — працюємо з 09:00 до 17:00 год.28 червня (п’ятниця) — вихідний29 червня (субота) — працюємо з 08:00 до 15:00 год.

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