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Повідомили, коли не працюватиме луцький ЦНАП

Повідомили, коли не працюватиме луцький ЦНАП
Луцький ЦНАП тимчасово змінює графік роботи.

Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.

«З нагоди відзначення Державного свята - Дня Конституції України, у ЦНАП м. Луцька змінено графік роботи:

27 червня (четвер) — працюємо з 09:00 до 17:00 год.
28 червня (п’ятниця) — вихідний
29 червня (субота) — працюємо з 08:00 до 15:00 год.

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Теги: ЦНАП, Луцьк
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