Повідомили, коли не працюватиме луцький ЦНАП
Сьогодні, 15:57
Луцький ЦНАП тимчасово змінює графік роботи.
Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.
«З нагоди відзначення Державного свята - Дня Конституції України, у ЦНАП м. Луцька змінено графік роботи:
27 червня (четвер) — працюємо з 09:00 до 17:00 год.
28 червня (п’ятниця) — вихідний
29 червня (субота) — працюємо з 08:00 до 15:00 год.
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Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.
«З нагоди відзначення Державного свята - Дня Конституції України, у ЦНАП м. Луцька змінено графік роботи:
27 червня (четвер) — працюємо з 09:00 до 17:00 год.
28 червня (п’ятниця) — вихідний
29 червня (субота) — працюємо з 08:00 до 15:00 год.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повідомили, коли Генконсульство Польщі у Луцьку не працюватиме
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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