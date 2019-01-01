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«Поклоняємось базарам, а не Богу»: у Луцьку просять не відкривати ринки у неділю

«Поклоняємось базарам, а не Богу»: у Луцьку просять не відкривати ринки у неділю
Лучанка просить заборонити працювати ринкам у неділю, мотивуючи це тим, що це гріховно.

Відповідну петицію зареєструвала Оксана Андріюк.

«Пропоную закрити всі ринки Луцька в святий сьомий день неділю, а понеділок зробити робочим.

Оскільки ми грішимо та в неділю поклоняємось базарам, а не Богу наводимо на себе ще більшу гріховність, навіть наші сусіди поляки в неділю все закривають і моляться, а не по базарах ходять», – йдеться у тексті петиції.

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Теги: Луцьк, петиція, базар
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