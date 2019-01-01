«Поклоняємось базарам, а не Богу»: у Луцьку просять не відкривати ринки у неділю
Сьогодні, 16:12
Лучанка просить заборонити працювати ринкам у неділю, мотивуючи це тим, що це гріховно.
Відповідну петицію зареєструвала Оксана Андріюк.
«Пропоную закрити всі ринки Луцька в святий сьомий день неділю, а понеділок зробити робочим.
Оскільки ми грішимо та в неділю поклоняємось базарам, а не Богу наводимо на себе ще більшу гріховність, навіть наші сусіди поляки в неділю все закривають і моляться, а не по базарах ходять», – йдеться у тексті петиції.
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Відповідну петицію зареєструвала Оксана Андріюк.
«Пропоную закрити всі ринки Луцька в святий сьомий день неділю, а понеділок зробити робочим.
Оскільки ми грішимо та в неділю поклоняємось базарам, а не Богу наводимо на себе ще більшу гріховність, навіть наші сусіди поляки в неділю все закривають і моляться, а не по базарах ходять», – йдеться у тексті петиції.
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