«Поклоняємось базарам, а не Богу»: у Луцьку просять не відкривати ринки у неділю

Лучанка просить заборонити працювати ринкам у неділю, мотивуючи це тим, що це гріховно.Відповідну петицію зареєструвала«Пропоную закрити всі ринки Луцька в святий сьомий день неділю, а понеділок зробити робочим.Оскільки ми грішимо та в неділю поклоняємось базарам, а не Богу наводимо на себе ще більшу гріховність, навіть наші сусіди поляки в неділю все закривають і моляться, а не по базарах ходять», – йдеться у тексті петиції.