Якою буде погода у Луцьку на День Конституції





У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі до +12… +13 градусів, удень підніметься до +20…+22.



Вітер північний і північно-західний, 2-6 м/с.



До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Луцьку та Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.Температура повітря вночі до +12… +13 градусів, удень підніметься до +20…+22.Вітер північний і північно-західний, 2-6 м/с.До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію