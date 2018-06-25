вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода у Луцьку на День Конституції

Якою буде погода у Луцьку на День Конституції
У п’ятницю у Луцьку та Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі до +12… +13 градусів, удень підніметься до +20…+22.

Вітер північний і північно-західний, 2-6 м/с.

До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, Волинь, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бродячі пси Луцька: хто винен та що робити. НАЖИВО
Сьогодні, 20:17
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:15
Якою буде погода у Луцьку на День Конституції
Сьогодні, 20:00
В Україні дешевшають помідори
Сьогодні, 19:35
У замку Любарта – зустріч Порошенка з лучанами. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 19:17
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 травня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 травня
30 травень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 травня Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 7 травня
06 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 червня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 червня
25 червень, 2018, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 червня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 червня
18 червень, 2018, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Порошенко у Луцьку представив Моклицю кандидатом від «ЄС». ФОТО
Сьогодні, 20:40
 0
Бродячі пси Луцька: хто винен та що робити. НАЖИВО
Сьогодні, 20:17
 0
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:15
 0
Якою буде погода у Луцьку на День Конституції
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні дешевшають помідори
Сьогодні, 19:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿