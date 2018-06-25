Якою буде погода у Луцьку на День Конституції
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Луцьку та Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі до +12… +13 градусів, удень підніметься до +20…+22.
Вітер північний і північно-західний, 2-6 м/с.
До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі до +12… +13 градусів, удень підніметься до +20…+22.
Вітер північний і північно-західний, 2-6 м/с.
До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Бродячі пси Луцька: хто винен та що робити. НАЖИВО
Сьогодні, 20:17
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:15
Якою буде погода у Луцьку на День Конституції
Сьогодні, 20:00
В Україні дешевшають помідори
Сьогодні, 19:35