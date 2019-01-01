«Гордий своєю командою»: Порошенко представив кандидата від «ЄС» на 23-му окрузі Юрія Сковороду

П'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність»зустрівся з ківерчанами.Зустріч відбулася у рамках візиту експрезидента на Волинь у Ківерцях 27 червня.На початку зустрічі Петро Порошенко подякував за підтримку волинян під час його президенства та під час виборів.«У нас немає проблем, ми не програли і точно знаємо, що у нас буде підтримка 4,5 млн виборців», - висловився він.Далі ж Порошенко представив ківерчанам команду «Європейської Солідарності». Зокрема, кандидата по 23 округу, директора«Прошу вашої підтримки на виборах, зокрема, представника від «ЄС» по мажоритарному округу. Він буде доносити нам всі побажання мешканців Волині, стукатись у наші двері», - відзначив Порошенко.І додав, що у команді «ЄС» - 30% досвідчених людей і серед них багато дівчат, наприклад, відома волонтерка. Також Петро Порошенко зауважив, що гордий за свою команду і через таких людей, як заступник голови Волинської ОДАСам же кандидат у депутати від округу Юрій Сковорода під час виступу сказав, що ті слова, які він готував для зустрічі, вже не актуальні через останні події в Україні. Бо останні події в країні показують, що є важливіше, цінніше.Сковорода зазначив, що в останні дні відбулися обшуки 95-й десантно-штурмовій бригаді, перейменовують проспекти, а єдиній українській радіостанції, яка працювала в зоні АТО, " не продовжили дозвіл на мовлення. Такі речі не можуть не турбувати і не викликати страху за майбутнє України.«Хочеться бути відвертим з вами і розповісти про себе. Я брав участь у місії «Чорний тюльпан» на Сході України. Ми з хлопцями займалися пошуком і евакуацією тіл загиблих війсьвослужбовців з непідконтрольних території. На нас завжди дивилися сєпарські автомати, нас намагалися принизити, десь морально задавити. Але тоді я такого страху не мав, як я маю зараз за долю України», - сказав Юрій Сковорода.Петро Порошенко ж відзначив щирість Юрія Сковороди і його слів.«Запам’ятати Юру дуже легко. По-перше, «Європейська Солідарність», по-друге – у нього фантастичне прізвище Сковорода, українське, правильне. Юрій, Георгій… Хоч Георгієм назви – тільки проголосуй», – пожартував експрезидент.Зауважимо, у межі виборчого округу №23 входять Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський та Маневицький райони.Нагадаємо, у Горохові Петро Порошенко(Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони)Останньою локацією в рамках візиту експрезидента на Волинь буде Луцьк.