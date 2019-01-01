У місті на Волині водій ВАЗу збив пенсіонерку
Сьогодні, 16:49
У Горохові трапилась аварія, під час якої травмувалася пенсіонерка. Інцидент стався зранку 27 червня.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у прес-службі поліції, близько 8 години ранку на вулиці Луцькій, поблизу ринку, ВАЗ збив 82-річну місцеві жительку. Водій відразу ж відвіз постраждалу жінку в лікарню, а згодом про аварію повідомили у поліцію.
У поліції зазначили, що особу водія було встановлено, на момент скоєння аварії він перебував у тверезому стані.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у прес-службі поліції, близько 8 години ранку на вулиці Луцькій, поблизу ринку, ВАЗ збив 82-річну місцеві жительку. Водій відразу ж відвіз постраждалу жінку в лікарню, а згодом про аварію повідомили у поліцію.
У поліції зазначили, що особу водія було встановлено, на момент скоєння аварії він перебував у тверезому стані.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Гордий своєю командою»: Порошенко представив кандидата від «ЄС» на 23-му окрузі Юрія Сковороду
Сьогодні, 17:02
У місті на Волині водій ВАЗу збив пенсіонерку
Сьогодні, 16:49
Як у Луцьку відзначили День Конституції. ФОТО
Сьогодні, 16:38