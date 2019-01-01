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У місті на Волині водій ВАЗу збив пенсіонерку

У місті на Волині водій ВАЗу збив пенсіонерку
У Горохові трапилась аварія, під час якої травмувалася пенсіонерка. Інцидент стався зранку 27 червня.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у прес-службі поліції, близько 8 години ранку на вулиці Луцькій, поблизу ринку, ВАЗ збив 82-річну місцеві жительку. Водій відразу ж відвіз постраждалу жінку в лікарню, а згодом про аварію повідомили у поліцію.

У поліції зазначили, що особу водія було встановлено, на момент скоєння аварії він перебував у тверезому стані.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286.

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Теги: аварія, Волинь
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