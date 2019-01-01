У місті на Волині водій ВАЗу збив пенсіонерку





Як повідомили Інформаційному агентству



У поліції зазначили, що особу водія було встановлено, на момент скоєння аварії він перебував у тверезому стані.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові трапилась аварія, під час якої травмувалася пенсіонерка. Інцидент стався зранку 27 червня.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у прес-службі поліції, близько 8 години ранку на вулиці Луцькій, поблизу ринку, ВАЗ збив 82-річну місцеві жительку. Водій відразу ж відвіз постраждалу жінку в лікарню, а згодом про аварію повідомили у поліцію.У поліції зазначили, що особу водія було встановлено, на момент скоєння аварії він перебував у тверезому стані.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286.

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