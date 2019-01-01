У Луцьку відкрили новий ресторан із садом на даху





Заклад запрацював у четвер, 27 червня, - розповів його власник Роман Хорзов, - інформує



«Багато хто очікував, що ми відкриємо просто терасу, але ми перевершили ці очікування і відкрили окрім тераси, великий критий ресторан, який працюватиме круглий рік», - сказав ресторатор.



Лобстери і американські стейки



Для закладу розробили нове меню, акцент в якому – на морепродуктах (є креветки, устриці, мідії, рапани, восьминоги, за попереднім замовленням можуть приготувати королівського краба та лобстера) та м’ясі (є витримані стейки).



Цінова категорія, за словами Романа Хорзова, середня. Стейк «Рібай» з української яловичини коштує 350 гривень, американської – 750, бургери з яловичиною або курятиною – 140 гривень, форель – 195 гривень, устриці – від 50 до 85 гривень за штуку, лобстер – 300 гривень за 100 грам. Є великий вибір коктейлів і кальяни.



Ресторан працюватиме з 15:00 до 3:00. У другій половині дня тут, каже власник, зручно проводити ділові зустрічі, пізніше – вечеряти.



Інтер’єр – «затишне техно»



Гучних вечірок у ресторані не планують, але будуть лаунж-вечори з живим вокалом.



Також тут готові приймати бенкети до 100 гостей. Для цього є окреме меню.



Інтер’єр закладу власник описує, як «затишне техно». Світлодіодна підсвітка дозволяє змінювати кольори. В приміщенні багато зелені, є інсталяції, що імітують велике листя дерев, на терасі – живі дерева.



«З нами працювали ті ж професійні флористи, що оформлювали львівський ресторан «36 По», а це найзеленіший ресторан України», - розповідає власник MOJO.



«Ми хотіли створити нове свіже місце у Луцьку – справжній ресторан з великою кількістю зелені і затишною атмосферою, сад на даху», - наголошує Роман Хорзов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на шостому поверсі розважально-оздоровчого комплексу MOJO, що на вулиці Ковельській, 16, відкрився ресторан MOJO Sky Garden.Заклад запрацював у четвер, 27 червня, - розповів його власник Роман Хорзов, - інформує Перший «Багато хто очікував, що ми відкриємо просто терасу, але ми перевершили ці очікування і відкрили окрім тераси, великий критий ресторан, який працюватиме круглий рік», - сказав ресторатор.Для закладу розробили нове меню, акцент в якому – на морепродуктах (є креветки, устриці, мідії, рапани, восьминоги, за попереднім замовленням можуть приготувати королівського краба та лобстера) та м’ясі (є витримані стейки).Цінова категорія, за словами Романа Хорзова, середня. Стейк «Рібай» з української яловичини коштує 350 гривень, американської – 750, бургери з яловичиною або курятиною – 140 гривень, форель – 195 гривень, устриці – від 50 до 85 гривень за штуку, лобстер – 300 гривень за 100 грам. Є великий вибір коктейлів і кальяни.Ресторан працюватиме з 15:00 до 3:00. У другій половині дня тут, каже власник, зручно проводити ділові зустрічі, пізніше – вечеряти.Гучних вечірок у ресторані не планують, але будуть лаунж-вечори з живим вокалом.Також тут готові приймати бенкети до 100 гостей. Для цього є окреме меню.Інтер’єр закладу власник описує, як «затишне техно». Світлодіодна підсвітка дозволяє змінювати кольори. В приміщенні багато зелені, є інсталяції, що імітують велике листя дерев, на терасі – живі дерева.«З нами працювали ті ж професійні флористи, що оформлювали львівський ресторан «36 По», а це найзеленіший ресторан України», - розповідає власник MOJO.«Ми хотіли створити нове свіже місце у Луцьку – справжній ресторан з великою кількістю зелені і затишною атмосферою, сад на даху», - наголошує Роман Хорзов.

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