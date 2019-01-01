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Тимчасово не курсуватиме поїзд «Львів–Ковель»

Тимчасово не курсуватиме поїзд «Львів–Ковель»
«Львівська залізниця» попередила про тимчасові зміни у розкладі руху приміських поїздів.

«У зв`язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Володимир Волинський-Іваничі та на станціях «Підзамче» і «Борщовичі» зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, які курсують у цих напрямках», – інформують у прес-службі «Львівської залізниці».

Відтак, 1 та 3 липня цього року не курсуватиме поїзд № 6072 «Львів-Ковель», а 2 та 4 липня –поїзд №6071 «Ковель-Львів.

1 липня поїзд №6095 «Здолбунів-Львів» курсуватиме лише до станції «Підзамче», а зворотно – за розкладом поїзда № 6096 «Львів-Здолбунів», який вирушатиме зі станції Підзамче о 18:14.

2 липня поїзд № 6055 «Сокаль-Львів» курсуватиме до станції «Підзамче». А далі до станції Стоянів-за розкладом поїзда №6052.



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Теги: поїзд
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