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У Луцьку горіло підприємство. ФОТО

У Луцьку горіло підприємство. ФОТО
У Луцьку на вулиці Мамсурова на території ТОВ «Волиньмет» виникла пожежа у підвальному приміщенні будівлі.

Інцидент трапився 27 червня о 12:25, - пише ДСНС України у Волинській області.

Відразу за викликом прибули пожежні автівки з двох пожежно-рятувальних підрозділів обласного центру.

Пожежу локалізовали о 12:00, остаточна її ліквідували о 12:30.

Загалом на пожежі були задіяні 26 чоловік особового складу та 5 спеціальних пожежних автомобілів та авто газодимозахисної служби.

У Луцьку горіло підприємство. ФОТО
У Луцьку горіло підприємство. ФОТО
У Луцьку горіло підприємство. ФОТО
У Луцьку горіло підприємство. ФОТО
У Луцьку горіло підприємство. ФОТО
У Луцьку горіло підприємство. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцьк
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