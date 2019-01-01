У Луцьку горіло підприємство. ФОТО





Інцидент трапився 27 червня о 12:25, - пише ДСНС України у Волинській області.



Відразу за викликом прибули пожежні автівки з двох пожежно-рятувальних підрозділів обласного центру.



Пожежу локалізовали о 12:00, остаточна її ліквідували о 12:30.



Загалом на пожежі були задіяні 26 чоловік особового складу та 5 спеціальних пожежних автомобілів та авто газодимозахисної служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Мамсурова на території ТОВ «Волиньмет» виникла пожежа у підвальному приміщенні будівлі.Інцидент трапився 27 червня о 12:25, - пише ДСНС України у Волинській області.Відразу за викликом прибули пожежні автівки з двох пожежно-рятувальних підрозділів обласного центру.Пожежу локалізовали о 12:00, остаточна її ліквідували о 12:30.Загалом на пожежі були задіяні 26 чоловік особового складу та 5 спеціальних пожежних автомобілів та авто газодимозахисної служби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію