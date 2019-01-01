У Луцьку горіло підприємство. ФОТО
Сьогодні, 17:43
У Луцьку на вулиці Мамсурова на території ТОВ «Волиньмет» виникла пожежа у підвальному приміщенні будівлі.
Інцидент трапився 27 червня о 12:25, - пише ДСНС України у Волинській області.
Відразу за викликом прибули пожежні автівки з двох пожежно-рятувальних підрозділів обласного центру.
Пожежу локалізовали о 12:00, остаточна її ліквідували о 12:30.
Загалом на пожежі були задіяні 26 чоловік особового складу та 5 спеціальних пожежних автомобілів та авто газодимозахисної служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 27 червня о 12:25, - пише ДСНС України у Волинській області.
Відразу за викликом прибули пожежні автівки з двох пожежно-рятувальних підрозділів обласного центру.
Пожежу локалізовали о 12:00, остаточна її ліквідували о 12:30.
Загалом на пожежі були задіяні 26 чоловік особового складу та 5 спеціальних пожежних автомобілів та авто газодимозахисної служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку горіло підприємство. ФОТО
Сьогодні, 17:43
«Ні стихійному басейну»: лучани просять розібратися із каналізацію, через яку затоплює місто
Сьогодні, 17:40
У Луцьку відкрили новий ресторан із садом на даху
Сьогодні, 17:28
На Волині через ремонт дороги іноземець перекинувся на мотоциклі
Сьогодні, 17:15
«Гордий своєю командою»: Порошенко представив кандидата від «ЄС» на 23-му окрузі Юрія Сковороду
Сьогодні, 17:02