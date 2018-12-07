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У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО

У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
У Луцькуна вулиці Конякіна зіткнулись Renault і вантажний бус Mercedes.

Автопригода трапилась 27 червня приблизно о 18 годині, - пише інтернет-видання "Волинь24".

Від удару автівку Renault відкинуло на тротуар.

За попередньою інформацією, учасники ДТП серйозних травм не отримали. Авто зазнали механічних ушкоджень.

На місці події працювала патрульна поліція.

У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО

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Теги: Конякіна, аварія
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