У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО





Автопригода трапилась 27 червня приблизно о 18 годині, - пише інтернет-видання



Від удару автівку Renault відкинуло на тротуар.



За попередньою інформацією, учасники ДТП серйозних травм не отримали. Авто зазнали механічних ушкоджень.



На місці події працювала патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькуна вулиці Конякіна зіткнулись Renault і вантажний бус Mercedes.Автопригода трапилась 27 червня приблизно о 18 годині, - пише інтернет-видання "Волинь24" Від удару автівку Renault відкинуло на тротуар.За попередньою інформацією, учасники ДТП серйозних травм не отримали. Авто зазнали механічних ушкоджень.На місці події працювала патрульна поліція.

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