У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:15
У Луцькуна вулиці Конякіна зіткнулись Renault і вантажний бус Mercedes.
Автопригода трапилась 27 червня приблизно о 18 годині, - пише інтернет-видання "Волинь24".
Від удару автівку Renault відкинуло на тротуар.
За попередньою інформацією, учасники ДТП серйозних травм не отримали. Авто зазнали механічних ушкоджень.
На місці події працювала патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода трапилась 27 червня приблизно о 18 годині, - пише інтернет-видання "Волинь24".
Від удару автівку Renault відкинуло на тротуар.
За попередньою інформацією, учасники ДТП серйозних травм не отримали. Авто зазнали механічних ушкоджень.
На місці події працювала патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Порошенко у Луцьку представив Моклицю кандидатом від «ЄС». ФОТО
Сьогодні, 20:40
Бродячі пси Луцька: хто винен та що робити. НАЖИВО
Сьогодні, 20:17
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:15
Якою буде погода у Луцьку на День Конституції
Сьогодні, 20:00
В Україні дешевшають помідори
Сьогодні, 19:35